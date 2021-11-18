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Kraliçe Elizabeth’in ellerinde sağlık durumuyla ilgili korkutan şüphe

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow'da gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'ne katılmamasının ardından gözler Birleşik Krallık’a çevrilmişti.
Kraliçe Elizabeth’in ellerinde sağlık durumuyla ilgili korkutan şüphe

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle Glasgow'da gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'ne katılmamasının ardından gözler Birleşik Krallık’a çevrilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda, doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe'nin Londra’daki Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine önce katılacağı açıklanmıştı, ardından Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edilmişti.

Sağlık durumu merak konusu olan Kraliçe II. Elizabeth, uzun zaman sonra görüntülendi. Windsor Kalesi'nde çekilen görüntülerde Kraliçe, İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter'ı kabul etti.

“KAN DOLAŞIMI ZAYIFLAMIŞ OLABİLİR”

Fakat kamuoyuna servis edilen fotoğrafları inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü. Kraliçe II. Elizabeth’in özellikle ellerini inceleyen insanlar, kraliçenin ellerinin mosmor olduğunu ve bunun “iyiye işaret olmadığını” iddia etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Kraliçe II. Elizabeth’in ellerinin mor olmasının sebeplerinden birinin kan dolaşımının zayıflaması olduğu öne sürüldü.

Alman Bild gazetesine konuşan Doktor Bertel Berendes, “Bu izler bir şoktan ya da kan inceltme yönteminden oluşmuş olabilir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İngiliz Daily Star’ın haberinde ise sosyal medya kullanıcılarının Kraliçe’nin çok kilo kaybı yaşadığına dikkat çektiği belirtildi.
Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın açısından Kraliçe’nin ellerinin mosmor çıktığını öne sürdü.

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