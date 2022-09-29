Kraliçe Elizabeth’in neden öldüğü açıklandı

8 Ekim’de İskoçya’da Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm sebebi açıklandı.
Geçen hafta toprağa verilen Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Ölüm belgesinde, Kraliçe’nin ölüm sebebi “ileri yaş” olarak gösterildi.
96 yaşında 8 Eylül 2022’de yerel saatle 15.10’da yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in “ileri yaş” sebebiyle öldüğü duyuruldu.
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm raporunu doktor Douglas James Allan Glass’ın hazırladığı açıklandı. Kraliçe’nin ikametgahının Windsor Kalesi olduğu da kayıtlara geçti.
70 yılı aşkın bir süredir tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta Prens Charles çıkmıştı.
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