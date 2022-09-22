  • BIST 3.295,27
  • Altın 985.54
  • Dolar 18.3353
  • Euro 18.0778
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Kraliçe Elizabeth’in oğlunda “saraydan atılma” korkusu başladı

» »
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından sarayda yeni düzenlemeler yapılırken taciz iddialarıyla itibarı zedelenen Prens Andres ve eski eşi Sarah Ferguson'ı da saraydan kovulma korkusu sardı.
Kraliçe Elizabeth’in oğlunda “saraydan atılma” korkusu başladı

Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, Windsor’daki gösterişli malikanelerinde kalacak olsalar da bir noktada kendilerini kovan bir mektup geleceğinden endişeli.

Presn Andrew’in bu endişesinin nedeni ise ağabeyi Charles’ın kral olarak başa çektikten sonra monarşiyi düzene sokacağına dair vaatleri. Bunun bir parçası olarak da Crown’un 500 bin dönümlük araziyi kapsayan geniş mülk portföyü ve bunun nasıl kullanıldığı hakkında bir inceleme yapılacağı düşünülüyor.

Bu inceleme, Andrew’u eski karısıyla paylaştığı malikaneden kovulmasıyla sonuçlanabilir.

Kraliçe’nin üçüncü çocuğu olan Andrew’un, son yıllarda Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi yüzünden itibarı oldukça zedelenmişti. Prens Andrew, kendisine yönelik taciz davalarını çözerken, kraliyet ve askeri unvanlarını bırakmak zorunda kaldı.

Şimdi de saraydan gönderilme olasılığı ile karşı karşıya kalan Prens’in, kovulması halinde nerede yaşayacağı belli değil. Çift daha önce de ekonomik sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2. Elizabeth'in tabutunun üzerindeki gizemli notun sırrı çözüldü21 Eylül 2022 Çarşamba 12:15
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti20 Eylül 2022 Salı 18:51
  • Kral Charles'ın oğlu olduğunu iddia eden adam 'DNA testi' talep etti20 Eylül 2022 Salı 12:39
  • Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor20 Eylül 2022 Salı 12:37
  • Kraliçe hakkında şaşkına çeviren 10 ilginç gerçek! Evlenmek için kupon biriktirdi20 Eylül 2022 Salı 10:40
  • İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi20 Eylül 2022 Salı 08:41
  • Kraliçe 2. Elizabeth hangi kıyafet ve mücevherler ile gömülecek?19 Eylül 2022 Pazartesi 20:14
  • Birbirinden ünlü isimler Kraliçe’yi anmak için saatlerce kuyrukta bekledi19 Eylül 2022 Pazartesi 17:04
  • Londra’da Kraliçe’nin anmasında çanların çalmaması tepki çekti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:30
  • Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni: Dünya liderleri akın etti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti