Kraliçe Elizabeth’in oğlunda “saraydan atılma” korkusu başladı

Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, Windsor’daki gösterişli malikanelerinde kalacak olsalar da bir noktada kendilerini kovan bir mektup geleceğinden endişeli.

Presn Andrew’in bu endişesinin nedeni ise ağabeyi Charles’ın kral olarak başa çektikten sonra monarşiyi düzene sokacağına dair vaatleri. Bunun bir parçası olarak da Crown’un 500 bin dönümlük araziyi kapsayan geniş mülk portföyü ve bunun nasıl kullanıldığı hakkında bir inceleme yapılacağı düşünülüyor.

Bu inceleme, Andrew’u eski karısıyla paylaştığı malikaneden kovulmasıyla sonuçlanabilir.

Kraliçe’nin üçüncü çocuğu olan Andrew’un, son yıllarda Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi yüzünden itibarı oldukça zedelenmişti. Prens Andrew, kendisine yönelik taciz davalarını çözerken, kraliyet ve askeri unvanlarını bırakmak zorunda kaldı.

Şimdi de saraydan gönderilme olasılığı ile karşı karşıya kalan Prens’in, kovulması halinde nerede yaşayacağı belli değil. Çift daha önce de ekonomik sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.