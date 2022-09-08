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Kraliçe Elizabeth’in sağlığıyla ilgili korkutan açıklama

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Doktorlar, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu konusunda endişeli olduklarını açıklarken Prens Charles ve Prens William kraliçenin kaldığı İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitti.
Kraliçe Elizabeth’in sağlığıyla ilgili korkutan açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlığından endişelenen doktorların, 96 yaşındaki Kraliçe’nin tıbbi gözetim altında tutulmasını önermesi ülkede paniğe yol açtı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Kraliçe, Balmoral’da ve rahat” denilirken açıklama ülkede gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kraliçe’nin oğlu ve tahtın bir numaralı varisi Prens Charles ile torunu Prens William, haber üzerine apar topar kraliçenin kaldığı İskoçya’daki Balmoral Kalesi’ne gitti. Kraliçenin dört çocuğunun da şu anda annelerinin yanında olduğu bildirildi.

2. Elizabeth’in İngiltere’de yeni kabinenin kurulmasına rağmen Balmoral Kalesi’nde kalması sağlığıyla ilgili tartışmalara yol açmıştı.

BAKANLARLA TOPLANTIYI İPTAL ETMİŞTİ

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan ismi olan 2. Elizabeth, dün doktorların tavsiyesi üzerine, bakanlarla yapmayı planladığı videolu toplantıyı iptal etmişti. Kraliçe son olarak önceki gün İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’la görüşmüş ve hükümeti kurma görevi vermişti.

Kraliçe Elizabeth’in, ülkenin yeni başbakanını tahtta bulunduğu süre boyunca ilk kez İskoçya'daki Balmoral malikanesinde ağırlaması ‘sağlık sorunu yaşadığı’ tartışmalarını alevlendirmişti.

Buckingham Sarayı, daha önce Kraliçe’nin zaman zaman hareket etmekte zorlandığını duyurmuştu.

Başbakan Truss, son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini belirterek “Ben ve Birleşik Krallık’taki herkesin aklı Majesteleri ve ailesiyle birlikte” dedi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da, haber nedeniyle çok endişeli olduğunu ve kraliçeden iyi haber beklediğini söyledi.

VARİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kraliçe Elizabeth, bu yılın başında tahttaki 70’inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, oğlu Prens Charles tahta çıktığında, eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın “kraliçe” olacağını açıklamıştı.

Kraliçenin eşi Prens Philip de, geçen sene 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

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