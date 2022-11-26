Kraliçe Elizabeth’in son günleri: ‘Öleceğini anlamıştı’

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in son günleriyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in son günleriyle ilgili bir kitap ülkede gündem oldu.

Saraya yakın isimlerden yazar Gyles Brandreth, kitabında Kraliçe Elizabeth'in ölümün yaklaştığını bildiğini ve bunu olgunlukla kabullendiğini belirtti. İskoçya Kilisesi Genel Kurulu Moderatörü Iain Greenshields'in Kraliçe'nin ölümü öncesinde hafta sonunu Balmoral Kalesi'nde geçirdiğini ve Kraliçe'yi yalnız bırakmadığını aktaran Brandreth, “Majesteleri kalan günlerin sayılı olduğunu anlamıştı” ifadelerini kullandı.

Gelecek ay yayınlanacak “Elizabeth: An Intimate Portrait” (Elizabeth: Samimi bir Portre) kitabıyla ilgili İngiliz basınına konuşan Gyles Brandreth, Kraliçe'nin son günlerine dair çok özel ayrıntıları paylaştı.

‘HİÇBİR PİŞMANLIĞI YOKTU’

İskoçya Kilisesi lideri Greenshields'in ölümünden birkaç gün önce Kraliçe'yle eski anılara dair sohbet ettiğini kaydeden yazar, 2 Elizabeth'in çocukluğu, atları ve Ukrayna'da yaşananlar üzerine konuştuğunu belirtti. Greenshields de “İnancı çok sağlamdı, bana hiçbir pişmanlığı olmadığını söyledi” dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin hafızasının son ana kadar çok güçlü olduğu ve canlı göründüğü ifade edildi.

Ölümünden iki gün önce Kraliçe'nin atlarından Love Affairs'in eğitmenini arayıp atın durumunu konuştuğu, ayrıca görevden ayrılan Başbakan Boris Johnson ve yeni Başbakan Liz Truss'ı da kabul ettiği yoğun bir gün geçirdiği kaydedildi.

Ölümünden önceki gün Kraliçe'nin yorgun ama neşeli göründüğünü belirten görgü tanıkları, 2. Elizabeth'in sürekli gülümsediğini anlattı. Gece saatlerinde ise bu tablonun değiştiği, Kraliçe'nin ölümünü takip edecek “Londra Köprüsü Operasyonu” olarak bilinen süreçle ilgili yetkililerin bir araya gelmeye başladığını kaydeden yazar Brandreth, 8 Eylül'de de Buckingham Sarayı'ndan Kraliçe'nin sağlığının iyi olmadığı mesajının paylaşıldığını hatırlattı.

Artık Kral olan Prens Charles'ın ve diğer Kraliyet Ailesi üyelerinin Balmoral Kalesi'ne akın ettiğini belirten Brandreth, Prens Harry dahil bazı aile üyelerinin ancak Kraliçe'nin ölümünün ardından Balmoral'a ulaşabildiğini aktardı.

‘SON GÜNLERİNDE BÜYÜK AĞRILAR ÇEKTİ’

İngiliz basını, Saray'a yakın isimlere göre Kraliçe'nin kemik kanseri olduğunu ve son günlerinde büyük ağrılar yaşadığını da yazdı.

Yetkililer, Kraliçe'nin resmi ölüm raporunda ölüm nedeninin “yaşlılık” olduğunu açıklamıştı. Doktorları ise son birkaç ayında Kraliçe'nin durumunun hızla kötüye gittiğini, ancak 2. Elizabeth'in son ana kadar görevlerini aksatmadan yerine getirdiğini anlattı.

Yardımcıları da televizyon izlemeyi seven Kraliçe'nin son dönemlerde söylenenleri tam olarak anlayamamaya başladığını söyledi.