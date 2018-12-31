Kraliçe Elizabeth’in yeni yıl mesajında dikkat çeken detay

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbet sonrasında yeni yıl mesajı verdi. Kraliçe Elizabeth’in yeni yıl mesajında ki detay ise dikkat çekti.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, basın mensuplarıyla yaptığı kısa sohbet sonrasında yeni yıl mesajı verdi. Kraliçe Elizabeth’in yeni yıl mesajında ki detay ise dikkat çekti. Yeni yıl mesajı veren İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in arkasındaki piyano gözlerden kaçmadı. Fotoğrafta yer alan altın piyanonun Saddam Hüseyin’e ait olduğu ifade edildi.

Buna göre Körfez İşgali’nden sonra İngiliz birlikleri Saddam Hüseyin’in Bağdat’taki sarayına girdi. Buradaki çok değerli antikaları kargo uçaklarına yükledi. Londra’ya nakletti. Bu parçaların en değerlisinin 1800’de yapılmış altın bir piyano olduğu ifade edildi. İşte o piyanonun Kraliçe Elizabeth’in arkasındaki piyano olduğu kaydedildi. Değerinin 10 milyon dolar olduğu konuşulanlar arasında…

Bu arada piyanonun benzerinin İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından 1990’da bir Arap şeyhine hediye edildiği ortaya çıktı.