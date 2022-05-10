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Kraliçe Elizabeth’ten, 59 yıl sonra bir ilk

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, her yıl katıldığı İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine 59 yıl sonra ilk kez katılamayacak.
Kraliçe Elizabeth’ten, 59 yıl sonra bir ilk

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, İngiltere Parlamentosu’nun resmi açılış törenine bu yıl katılamayacağını duyurarak, Kraliçe'nin resmi törende yapması planlanan geleneksel konuşmasını yapamayacağını aktardı. Yarın gerçekleşecek olan Parlamento açılış töreninde, Kraliçe Elizabeth yerine oğlu Galler Prensi Charles’ın Kraliçe adına konuşma yapacağı belirtildi.

“SORUNLAR YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarıyla istişare ederek, yarın için isteksizce Parlamentonun resmi açılışına katılmamaya karar verdi” denildi.

59 YIL SONRA İLK KEZ

Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bir Parlamento açılışına katılmamış olacak. Daha önce tahtta bulunduğu süre boyunca Kraliçe, 1959 ve 1963 yıllarında hamile olduğu için 2 kez Parlamento açılışına katılmamıştı.

İngiltere’de her Parlamento yılının açılışında konuşma yapan Kraliçe Elizabeth, bu törenler sırasında hükümetin yasama planlarını, gündemini ve getirmek istediği yasaları belirttiği bir konuşma yapıyordu. Bir süredir yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle Kraliçe Elizabeth, son zamanlardaki bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı. En son geçtiğimiz hafta Kraliçe'nin her yaz ayında Buckingham Sarayı’nda gerçekleşen bahçe partilerine katılmayacağı belirtilmişti.

Öte yandan İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, bu yıl haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayacak. İngiltere’de Platinium Jubile olarak adlandırılan bu kutlamalara Kraliçe'nin katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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