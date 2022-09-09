Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı !

Birleşik Krallık ve Commonwealth bölgesi üyesi 14 ülkenin kraliçesiydi. Aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu başkanı ve İngiltere Kilisesi yüksek valisiydi.

6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Öldüğü zaman, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesiydi. Dünyanın hüküm sürmüş en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu ve en uzun süre hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

Elizabeth Alexandra Mary eski Büyük Britanya kralı VI. George'un (1895-1952) ve eski leydi Elizabeth Bowes-Lyon'un (1900-2002) büyük kızıdır. Kraliçe Elizabeth'in büyükbabaları ve büyükanneleri: Baba tarafından Büyük Britanya Kralı V. George (1865-1936) ve Kraliçe Mary (1867-1953), anne tarafından Strathmore Kontu Claude Bowes-Lyon (1855-1944) ve Cecilia Bowes-Lyon'dur (1862-1938).

Amcası VIII. Edward'ın (sonradan Windsor Dükü) 11 Aralık 1936'da tahtı babası VI. George'a bırakarak çekilmesi üzerine tahtın vârisi oldu. Babası 1936 yılı taht ve taca sahip olduktan sonra 10 yaşındaki Elizabeth veliaht olur ve ebeveynleri ile birlikte Kensington'dan Buckingham Sarayı'na gider.

Elizabeth hoş bir yerde büyüdü. Aile ortamında mükemmel özel eğitim gördü. Çocukluktan her şeyle ilgilenmiştir. En çok atlara ilgi duymuştur ve bu ilgi şimdi de devam etmektedir.

Eylül 1939'da, İngiltere 1945 yılına kadar sürecek olan İkinci Dünya Savaşı'na girdi. Savaş sırasında, Londra'daki çocukların birçoğu sık havadan bombalamadan korunmaları için tahliye edildi. Kıdemli politikacı Rab Hailsham tarafından iki prensesin Kanada'ya tahliye edilmesi gerektiği önerisi, Elizabeth'in annesi tarafından reddedildi ve "Çocuklar ve ben, Kral olmadan terk etmeyeceğim, bensiz gitmeyecek. Ve Kral asla terk etmeyecektir" demiştir. Prensesler Elizabeth ve Margaret, 1939 yılının Noeline kadar, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde kaldılar. Sonra Norfolk'a, Sandringham House'a taşındılar. Şubat-Mayıs 1940, tarihleri arasında önümüzdeki beş yıl için yaşayacakları Windsor Castle'a hareket edene kadar Royal Lodge'da kaldılar. 1940 yılında, 14 yaşında olan Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen diğer çocuklara yönelik, BBC'nin Çocuk Saati programı sırasında ilk radyo yayınını yaptı ve şunu söyledi. "Savaş tehlikesi ve üzüntüsü bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve biz çalışıyoruz. Her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak. "Ailesinin ve hükûmet üyelerinin itirazlarına karşın, II. Dünya Savaşı sonlarında Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü.

18. yaş günü yaklaşırken yurt dışında olan babasının yokluğu durumunda devletin beş danışmanlarından biri olarak hareket edebildi ve böylece Parlamento'da yasayı değiştirdi. Böylece Temmuz 1944'te İtalya'ya ilk ziyaretini yaptı. Şubat 1945 yılında 230873 hizmet numarası ile fahri ikinci subaltern olarak Kadın Yardımcı Bölgesel Hizmetine katıldı. Sürücü ve mekanikçi olarak eğitildi ve beş ay sonra fahri genç komutan olarak terfi etti.

Avrupa'da savaşın sonunda, Avrupa Zafer Günü'nde, prensesler Elizabeth ve Margaret Londra sokaklarında kutlama yapan kalabalıkların arasında karışmış ve bu sevince ortak olmuşlardır.

1947 yılında ise Elizabeth İngiltere sömürgelerine ilk gezilerini yaptı.

9 Kasım 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile nişanlandığı ilan edildi. Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler; Kral VI. George düğünden önce Prens Philip'i Edinburgh dükü, Merioneth kontu ve Greenwich baronu yaptı.

1949 yılında babası VI. George yeni kurulan İngiliz Milletler Topluluğu'nun ilk başkanı olur ve oraya giren ülkelerin anayasaları monarşi olarak kabul edilir. Birliğe o dönemde Büyük Britanya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika Birliği, Pakistan ve Sri Lanka üyeydi.

Kocasıyla birlikte çıktığı bir yolculukta, Kenya'nın Sagana kentinde bulundukları sırada, 6 Şubat 1952'de babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini alır. İlk Parlamento açış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yapar. 1953 yılında resmî olarak taç giyer ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlanır. Aynı zamanda babasının yerine İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı seçilir. Kendisinin 63 yıllık iktidarı döneminde İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan 25 ülkenin devlet başkanı olur. 1956 yılından 1992 yılına kadar onun başkanı olduğu devletlerin yaklaşık yarısı İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi olarak kalsalar da cumhuriyet yönetim biçimini seçtiler. (örneğin, Güney Afrika, Pakistan, Sri Lanka).

Kraliçe Elizabeth devlet başkanı gibi temsilcilik rolü oynasa da, kendi şahsi otoritesi ile ülkenin politikasını belli miktar etkileyebiliyor. Yönetiminin ilk yıllarında hakim partide kabul edilen lider olmayınca o başbakanın kimliği konusunda da rol oynuyordu.

Kraliçe Mary torunları Elizabeth(sağdaki) ve Margaret(ortadaki) ile, 1937.

Kraliçe Elizabeth tüm başbakanlarla diplomatik ilişki içerisindedir. Ancak, Margaret Thatcher iktidarı döneminde biraz gergin ilişkileri bulunmaktaydı.

1992 yılı II. Elizabeth için ağır bir yıl oldu. Kraliçe'nin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'nın ve Prens Andrew'ün ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi. Ayrıca, büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti. Onun Prenses Diana'nın 1997 Ağustos'unda trajik ölümüne sakin yaklaşımı ve beş gün milli yas günlerinde kral ailesinin saraydan dışarı çıkmaması Büyük Britanyalıların çoğunluğunun hoşuna gitmedi. Aile kamuoyu karşısına Diana'nın ölümünden bir gün önce çıktı, ancak bununla birlikte Britanya basınının keskin eleştirisine maruz kaldı.

Buna rağmen, Elizabeth'in sosyal yorumda otoritesi yine de büyük kalmıştır. Onun tahta çıkmasının gümüş ve altın yıl dönümünün 1977 ve 2002 yıllarında hem Birleşik Krallık'ta hem de dünyada tören ile kaydedilmiştir. 2012 yılındaki 60 yıllık yıl dönümüne ciddi hazırlıklar yapıldı. Elizabeth, Nisan ayında doğmasına rağmen geleneğe uygun olarak doğum günü Haziran ayının üçüncü cumartesisinde

. Muhafazakar Parti içinde bir lider seçmek için resmi bir mekanizmanın yokluğu, Eden'in istifasını takiben, hükümeti kurmak için kimin görevlendirileceğine karar vermenin Kraliçe'ye düştüğü anlamına geliyordu. Eden, Konseyin Lord Başkanı Lord Salisbury'ye danışmasını tavsiye etti. Lord Salisbury ve Lord Şansölye Lord Kilmuir, İngiliz Kabinesine, Churchill'e ve 1922 Backbench Komitesi Başkanı'na danışarak Kraliçe'nin önerilen adaylarını atamasıyla sonuçlandı: Harold Macmillan.

Süveyş krizi ve Cennet'in halefinin seçimi 1957'de Kraliçe'nin ilk büyük kişisel eleştirisine yol açtı. Sahibi ve editörlüğünü yaptığı bir dergide, Lord Altrincham onu ​​"temasta bulunmamakla" suçladı. Altrincham, tanınmış kişiler tarafından kınandı ve yorumlarıyla dehşete düşen halktan bir kişi tarafından tokatlandı. Altı yıl sonra, 1963'te Macmillan istifa etti ve Kraliçe'ye, Kontu'nu başbakan olarak atamasını tavsiye etti. Kraliçe, az sayıdaki bakanın veya tek bir bakanın tavsiyesi üzerine başbakanı atadığı için yine eleştirilere maruz kaldı. 1965'te muhafazakarla bir lideri seçmek için resmi bir mekanizma benimsedi ve böylece onu katılımdan kurtardılar.

Veliahtlık zamanları

Taht ve tacı alabilecek kişiler: amcası VIII. Edward, babası VI. George ve Elizabeth'ti. Elizabeth kral ailesinin üyesi olarak toplumda ilgi doğursa da, o kraliçe olmayı aklına getirmiyordu.1936 yılında büyükbabası, kral V. George vefat eder ve amcası VIII. Edward kral ilan edilir. VII. Edward tahttan feragat ettikten sonra babası Prens Albert VI. George olarak tahta geçti.

Elizabeth, erkek veliaht olmadığından babasından sonra ikinci veliaht olur. Hükûmetin ve İngiltere Kilisesi'nin güçlü tutumundan sonra amcası evliliği tercih ederek krallıktan vazgeçer. Elizabeth'in babası kral ilan edilir, kendisi ise veliaht olarak Yüce Prenses Elizabeth unvanını alır.

Elizabeth, Eton College'nin Başkan rektörü Henry Marten'dan anayasa tarihine ilişkin dersler alır ve dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başlar Sonradan o özel okulun öğrencisi olur. Bu okul özel olarak onun kendi yaşıtları ile temasta olması için oluşturulmuştu.

1939 yılında Elizabeth'in ebeveynleri Kanada ve ABD'ye resmî ziyaret yapıyorlar. Elizabeth ebeveynlerinin 1927 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı yolculuktaki gibi Londra'da kalır. Kral olan babası, Elizabeth'in yolculuklar için henüz çok küçük olduğunu düşünmüştür. Elizabeth ebeveynlerini gözyaşlarıyla yolculamıştı. Londra'da kalan Elizabeth ailesi ile mektupla iletişimini sağlıyordu. 18 Mayıs tarihinde ailesi onun için birinci kral Transatlantik Telefon Hattı yaptırılır.

II. Dünya Savaşı

Elizabeth küçük kız kardeşi Margaret ile birlikte II. Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılının eylül ayından aralık ayına kadar İskoçya'da kalır, oradan Norfolk'a gider. 1940 şubatında mayıs ayına kadar Royal-Lodge denilen yerde yaşarlar. Londra'ya geri dönmekle tam beş yıl Windsor Sarayı'nda yaşarlar Lord Douglas McGarel Hogg "Savaş döneminde iki prensesin Kanada'da yaşaması" teklifineElizabeth'in annesi "Çocuklar bensiz, ben ise kralsız hiçbir yere gitmeyeceğiz. Kral ise burayı asla terk etmeyecek." cevabını vermişti. Windsor Sarayı'nda kalmayı tercih ettiler. Yeni yıl gecesinde ise pandomim düzenleyerek biriken malzemeyi "Kraliçenin askeri giysiler için yün toplayan fon"una geçirdiler. 14 yaşındaki Elizabeth 13 Ekim 1940 yılında BBC'nin Çocuk saati programında bir konuşma yaparak askerlere destek verdi.

Elizabeth II. Dünya Savaşı sırasında eğitim amacıyla araç tekerleği değiştirirken (Nisan 1945)

1945 Şubat'ında kadın yardımcı hizmetine kabul edilir.Sürücülük ve mekanik mesleğine yönelir ve askeri kamyon da sürer. Sonradan beş aylık süreliğine fahri küçük komutanlığa tayin edilir. Elizabeth şu anda II. Dünya Savaşı'nda askeri hizmete katılan tek devlet başkanıdır.

Savaş döneminde krala yakın siyasi çevrelerce Elizabeth'in Galler bölgesi ile yoğun ilişkileri aracılığıyla Galler milliyetçiliğini zayıflatmak için planları olduğu ileri sürülmüştür.

Elizabeth 18 yaşına geldiğinde ona Galler prensesi unvanını vermek için teklif öne sürüldü. Teklif o dönemin İçişleri Bakanı Herbert Morrison'a aitti. Ancak teklife Elizabeth'in babası, VI. George itiraz etmiştir. İtirazının nedeni bu unvanın veliaht olan erkek prenslerin eşlerine verilmesidir. Elizabeth ise sadece veliahttır ve VI. George'un hâlen veliaht olabilecek bir erkek çocuğu olabilir.

Savaşın bitmesi haberinden sonra Elizabeth kız kardeşi Margaret ile birlikte Londra sokaklarına çıkarak coşkulu kalabalığa katılır. Sonradan şöyle der: "Biz ailemizden, dışarıdan bilinmeden insanlara bakmaya izin istedik. Aynı zamanda korkuyorduk ki, bizi tanırlar diye... Hatırlıyorum, tanımadığımız insanların ellerinden tutarak Whitehall Sokağı ile gidiyorduk. Sevinç duygusu bizi sarmıştı".İki yıl sonra ailesini Güney Afrika ziyaretinde yolcu etti. 21 yaşında, 21 Nisan 1947 yılında, o Güney Afrika'dan İngiliz Milletler Topluluğu'na başvurarak "Ben karşınızda söz veriyorum ki, benim bütün hayatım, onun kısa veya uzun olmasından bakılmaksızın, sizlere ve hepinizin üyesi olduğumuz büyük imparator ailesine hizmet etmeye gayret göstereceğim."

Ölümü

II. Elizabeth 8 Eylül 2022'de gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında öldü. Ölümünün ardından Londra Köprüsü Yıkıldı planı yürürlüğe girdi.