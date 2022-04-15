Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu

Kraliyet ailesinin sansasyonel çifti, iki yıl sonra yeniden Windsor Kalesi’ndeydiler. Times’ın haberine göre; ziyaretlerinde Kraliçe ile de görüştü.

Meghan Markle ve Harry’nin sözcüsü, çiftin ziyaretlerini doğruladı ve Lahey’e giderken İngiltere’de durduklarını söyledi. Markle ve Prens, 95 yaşındaki Kraliçe ile görüşmek üzere Kraliçe’nin resmi konutunu ziyaret ettiler.

Sussex Düşesi, kendisi ve dük kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra İngiltere’yi ilk kez ziyaret ediyor. Hatta çift, bir yıl önce hayatını kaybeden Edinburgh Dükü için geçen ay düzenlenen anma törenine güvenlik endişelerini öne sürerek katılmamıştı.

Ayrıca Dük, ABD’den ziyareti sırasında, İçişleri Bakanlığı’nın kendisine güvenlik sağlamama kararının adli incelemesini istiyor. Harry’nin sözcüsü, çocuklarını ziyarete getirmek istediğini, ancak çok tehlikeli olduğu için eve dönemediklerini söyledi. Dük ve düşesin bu ziyaretlerine nasıl geldiği ise bilinmiyor.