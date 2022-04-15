  • BIST 2.494,37
  • Altın 929.342
  • Dolar 14.6313
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu

» »
Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu
Kraliçe, iki yıl sonra ilk kez Meghan Markle ve Harry ile buluştu

Kraliyet ailesinin sansasyonel çifti, iki yıl sonra yeniden Windsor Kalesi’ndeydiler. Times’ın haberine göre; ziyaretlerinde Kraliçe ile de görüştü.

Meghan Markle ve Harry’nin sözcüsü, çiftin ziyaretlerini doğruladı ve Lahey’e giderken İngiltere’de durduklarını söyledi. Markle ve Prens, 95 yaşındaki Kraliçe ile görüşmek üzere Kraliçe’nin resmi konutunu ziyaret ettiler.

Sussex Düşesi, kendisi ve dük kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra İngiltere’yi ilk kez ziyaret ediyor. Hatta çift, bir yıl önce hayatını kaybeden Edinburgh Dükü için geçen ay düzenlenen anma törenine güvenlik endişelerini öne sürerek katılmamıştı.

Ayrıca Dük, ABD’den ziyareti sırasında, İçişleri Bakanlığı’nın kendisine güvenlik sağlamama kararının adli incelemesini istiyor. Harry’nin sözcüsü, çocuklarını ziyarete getirmek istediğini, ancak çok tehlikeli olduğu için eve dönemediklerini söyledi. Dük ve düşesin bu ziyaretlerine nasıl geldiği ise bilinmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de rekor enflasyon13 Nisan 2022 Çarşamba 11:33
  • İngiltere’de Partygate skandalı büyüyor: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak’a para cezası12 Nisan 2022 Salı 21:44
  • İngiltere'den Bosnalı Sırp siyasetçilere yaptırım12 Nisan 2022 Salı 12:01
  • Kraliçe Elizabeth ilk defa hastalığıyla ilgili konuştu11 Nisan 2022 Pazartesi 20:37
  • The Times: Finlandiya ve İsveç yaz aylarında NATO'ya katılmaya hazırlanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Londra’da Rus askerleri protesto edildi10 Nisan 2022 Pazar 19:46
  • Vergi skandalı ortaya çıkan İngiliz bakandan dikkat çeken hamle10 Nisan 2022 Pazar 12:47
  • Johnson: Rusya’nın Ukrayna’daki suçları cezasız kalmayacaktır08 Nisan 2022 Cuma 18:23
  • İngiltere Ekonomi Bakanı Sunak’ın eşinin vergi statüsü tartışma yarattı07 Nisan 2022 Perşembe 21:18
  • İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar06 Nisan 2022 Çarşamba 23:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti