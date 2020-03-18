Kraliçe koronavirüs yüzünden Windsor Kalesi'ne kapanacak

Buckingham Sarayı, koronavirüs salgınının ardından Kraliçe II. Elizabeth’in günlük programında birtakım değişiklikler yapıldığını doğruladı.

Saray, salı günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullarda duyarlılıkla alınmış bir önlem olarak ve gerçekçi nedenlerle Kraliçe’nin günlük programında birtakım değişikliler yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Program değişikliklerine ek olarak Buckingham Sarayı ayrıca Kraliçe’nin paskalya dönemi için planlanandan bir hafta önce 19 Mart’ta Windsor Kalesi'ne gideceğini ve muhtemelen uzun süre orada kalacağını teyit etti.

Paylaşımda ayrıca, St. George Kilisesi’nde 9 Nisan’da paskalya öncesi perşembe günü yapılacak yıllık ayinin de aralarında bulunduğu etkinliklerin iptal edildiğini belirten basın açıklamasının linki yer aldı.

Kraliçe’nin mayısta Buckingham Sarayı’nda vereceği üç bahçe partisi de artık gerçekleştirilmeyecek.

Buckingham Sarayı, bu bahçe partilerine önceden davet edilmiş konukların 2021’dekilere katılmalarının şimdiden istendiğini bildirdi.

Not Forgotten Association adlı dernekle National Trust kuruluş için ilave iki bahçe partisi de yapılmayacak ve bu etkinlikler ileri tarihte yeniden planlanacak.

Açıklamada, Trooping the Colour töreni ve Zafer Günü’nün 75. yıldönümünün yanı sıra Japonya imparatoru ve imparatoriçesinin resmi ziyaretine ilişkin duyuruların da hükümetle istişare edilerek zamanı geldiğinde yapılacağı kaydedildi.

Değişikliklere rağmen, Buckingham Sarayı’nda bu hafta yapılacak kabuller planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Gelecek kişiler arasında Başbakan, HMS Queen Elizabeth gemisini komuta eden subay ve Hereford piskoposu da yer alıyor. Buckingham Sarayı, ilerleyen günlerdeki kabullerin uygun tavsiyeler doğrultusunda sürekli gözden geçirileceğini ekledi.

Sağlık Bakanlığı’nın son verileri, Birleşik Krallık’ta teyit edilen koronavirüs vaka sayısının bin 543’e dayandığını, resmi ölü sayısının da 35 olduğunu gösteriyor.

Boris Johnson pazartesi günü acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından ilk kez televizyonda yayımlanan bir basın konferansı gerçekleştirdi. Toplantıda Johnson, halka evden çalışma ve özellikle de Londra’da zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Günlük basın konferansları, Johnson ya da üst düzey bakanların liderliğinde, hükümetin sağlık alanında başdanışmanı Prof. Chris Whitty ve bilim alanında başdanışmanı Sir Patrick Vallance’ın katılımıyla yapılacak.