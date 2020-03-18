  • BIST 85.577
  • Altın 310,950
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Kraliçe koronavirüs yüzünden Windsor Kalesi'ne kapanacak

» »
Salgının ardından Kraliçe’nin günlük programında bazı değişiklikler yapıldı
Kraliçe koronavirüs yüzünden Windsor Kalesi'ne kapanacak

Buckingham Sarayı, koronavirüs salgınının ardından Kraliçe II. Elizabeth’in günlük programında birtakım değişiklikler yapıldığını doğruladı.

Saray, salı günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullarda duyarlılıkla alınmış bir önlem olarak ve gerçekçi nedenlerle Kraliçe’nin günlük programında birtakım değişikliler yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Program değişikliklerine ek olarak Buckingham Sarayı ayrıca Kraliçe’nin paskalya dönemi için planlanandan bir hafta önce 19 Mart’ta Windsor Kalesi'ne gideceğini ve muhtemelen uzun süre orada kalacağını teyit etti.

Paylaşımda ayrıca, St. George Kilisesi’nde 9 Nisan’da paskalya öncesi perşembe günü yapılacak yıllık ayinin de aralarında bulunduğu etkinliklerin iptal edildiğini belirten basın açıklamasının linki yer aldı.

Kraliçe’nin mayısta Buckingham Sarayı’nda vereceği üç bahçe partisi de artık gerçekleştirilmeyecek.

Buckingham Sarayı, bu bahçe partilerine önceden davet edilmiş konukların 2021’dekilere katılmalarının şimdiden istendiğini bildirdi.

Not Forgotten Association adlı dernekle National Trust kuruluş için ilave iki bahçe partisi de yapılmayacak ve bu etkinlikler ileri tarihte yeniden planlanacak.

Açıklamada, Trooping the Colour töreni ve Zafer Günü’nün 75. yıldönümünün yanı sıra Japonya imparatoru ve imparatoriçesinin resmi ziyaretine ilişkin duyuruların da hükümetle istişare edilerek zamanı geldiğinde yapılacağı kaydedildi.

Değişikliklere rağmen, Buckingham Sarayı’nda bu hafta yapılacak kabuller planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Gelecek kişiler arasında Başbakan, HMS Queen Elizabeth gemisini komuta eden subay ve Hereford piskoposu da yer alıyor. Buckingham Sarayı, ilerleyen günlerdeki kabullerin uygun tavsiyeler doğrultusunda sürekli gözden geçirileceğini ekledi.

Sağlık Bakanlığı’nın son verileri, Birleşik Krallık’ta teyit edilen koronavirüs vaka sayısının bin 543’e dayandığını, resmi ölü sayısının da 35 olduğunu gösteriyor.

Boris Johnson pazartesi günü acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından ilk kez televizyonda yayımlanan bir basın konferansı gerçekleştirdi. Toplantıda Johnson, halka evden çalışma ve özellikle de Londra’da zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Günlük basın konferansları, Johnson ya da üst düzey bakanların liderliğinde, hükümetin sağlık alanında başdanışmanı Prof. Chris Whitty ve bilim alanında başdanışmanı Sir Patrick Vallance’ın katılımıyla yapılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması: İngiltere 'hızlı vaka artışı dönemine' yaklaşıyor16 Mart 2020 Pazartesi 22:46
  • İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir16 Mart 2020 Pazartesi 18:00
  • Ölümlerin hızla arttığı İngiltere'de hükümete sert tepkiler15 Mart 2020 Pazar 16:24
  • Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı'nı terk etti15 Mart 2020 Pazar 16:24
  • İngiltere'de yenidoğan bebekte koronavirüse rastlandı15 Mart 2020 Pazar 10:46
  • #CORONA Boris Johnson: Sevdikleriniz zamanları gelmeden ölecek13 Mart 2020 Cuma 12:38
  • İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı ile ilgili soruşturma tamamlandı03 Mart 2020 Salı 12:59
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson İle Carrie Symonds Nişanlandı01 Mart 2020 Pazar 16:28
  • Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor01 Mart 2020 Pazar 13:49
  • İngiltere’de 7 bin 132 kişiye korona testi yapıldı26 Şubat 2020 Çarşamba 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti