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Kraliçe, monarşinin planını hazırladı: Kate ve William, Windsor kalesine taşınıyor

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Geçen hafta tahta oturmasının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth, İngiliz kraliyet ailesinin geleceğini şekillendirme kararı aldı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde William ve Kate'in Windsor Kalesi'ne taşınacağı ortaya çıktı.
Kraliçe, monarşinin planını hazırladı: Kate ve William, Windsor kalesine taşınıyor

Geçen hafta tahta gelişinin 70’inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabethi monarşinin geleceğini şekillendirmek için düğmeye bastı…

İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan haberlerde, Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle’ın ülkeyi terk ederek şöhret peşinde birçok girişime dahil olma çabası sonrasında İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti olan William ve Kate’in Windsor Kalesi’ne taşınacağı öne sürüldü. Gazetenin iddiasına göre bu yaz tahtın varisi Charles, Windsor Kalesi’ni büyük oğlu ve gelinine bırakacak.

Kutlamalar sonrasında yapılan resmi görüşmelerde monarşinin geleceğinin de masaya yatırıldığı belirtildi. Bu yaz William ve Kate’in Windsor Kalesi’ne taşınmayı planladığı belirtilirken, çocuklarını da yeni bir okula yazdıracakları fakat aynı zamanda Kensington Sarayı’ndaki mülklerini de koruyacakları belirtildi.

HARRY’E 15 DAKİKA AYIRDI

Öte yandan Kraliçe’nin etkinliklerden sonra aile üyeleriyle özel toplantılar gerçekleştirdiği de belirtilirken, Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’a da, “Kendini toparla” diyerek İskoçya’ya göndereceği de öne sürüldü. Son dönemde adı seks ve taciz skandallarıyla gündeme gelen Andrew’un ne zaman İskoçya’ya gideceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kraliçe’nin bu resmi görüşmelerde Harry ve Meghan’a sadece 15 dakika ayırdığı da öğrenildi. Kraliyet ailesi hakkında suçlamalarda bulunan ve bunu televizyon yayınında para karşılığı yaparak saygınlığını kaybeden Harry’nin kızı Lilibet’i Kraliçe’ye tanıştırdığı aktarıldı. İngiliz The Sun’a konuşan kaynaklar bu görüşmenin resmi geçtiğine de dikkat çekti. 

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