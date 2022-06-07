Kraliçe’den fotoğraf yasağı

Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kızları Lilibet ile tanışırken bu anın bir fotoğrafının çekilmesini yasakladı.

Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı şerefine düzenlenen Platin Jübile’ye kraliyet ile bir süredir sorunlar yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı. Bu vesileyle çiftin küçük kızları Lilibet de Kraliçe ile tanıştırıldı.

Saray içinden gelen bilgilere göre; Harry ve Meghan Markle tarafından çekilen fotoğrafların ABD’deki TV ağlarıyla paylaşılacağından endişelenilmesi üzerine fotoğraf yasağı geldi.

Sussex’lerin Kraliçe ile olan ilişkisinin, çiftin kızlarına Prens Philip’in Kraliçe’ye verdiği takma ad olan Lilibet’i izin almadan vermesi nedeniyle zarar gördüğü söyleniyordu.

Ancak yine de Lilibet’in doğum günü Sussexlerin etkinlik boyunca kaldıkları Frogmore’da gerçekleşti. Ayrıca Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe’nin Platinum Jübile kutlaması sona ermeden Amerika’ya geri döndüler.