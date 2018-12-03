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Kraliçe'nin kuğularını katlettiler

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İngiltere'nin Kent bölgesinde bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu havalı tüfekle öldürüldü. Kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları ve "müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.
Kraliçe'nin kuğularını katlettiler

İngiltere ve Galler'de açık sulardaki tüm kuğular kraliyet ziyafetlerinin en önemli yiyeceği olarak 14. yüzyıldan bu yana hükümdara ait. 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. Kuğular 1981'den beri koruma altında ve Kraliyet ailesi artık kuğu yemiyor.

5 yıl önce Windsor Sarayı'nın yakınlarında öldürüldükten sonra mangalda pişirilen bir kuğunun kemikleri bulunmuştu.

Kuşlar çöp torbasında bulundu

24 Kasım'da öldürüldükleri belirlenen kuğuların cesetleri Benenden Köyü'nde nehir kıyısında bir çöp torbasının içinde bulundu. Röntgen incelemesinde kuşlardan birinin tüm vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

Hayvanları koruma örgütü RSPCA olayla ilgili soruşturma başlatırken, Swan Sanctuary adlı örgütten Stephen Knight, hayvanların Kraliçe'yle bağlantılı olması nedeniyle öldürüldüğünü söyledi.

Knight, "Saldırganların kuğuları hedef almasının nedeni, Kraliyet'e ait olarak bilinmeleri ve müessem nizamı temsil etmeleri" dedi.

'Kraliçe'nin keyfini nasıl kaçırırız?'

Stephen Knight, kuğulara yönelik saldırıların sosyal medyada yayılan bir mesajla arttığını söyledi. "Kraliçe'nin keyfi nasıl kaçırılır?" başlıklı mesajda, kafesteki bir kuğuyla bir silah resmi yer alıyor.

İngiltere'de sessiz kuğular için 12'nci yüzyıldan bu yana her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında sayım yapılıyor. Beş gün süren sayımda Thames Nehri'ndeki yavru kuğular bulunarak ayaklarına halka takılıyor. Geçen yılki sayımda 132 yavru kuğu tespit edilmişti. İngiltere'de 20 binin üzerinde kuğu olduğu tahmin ediliyor.

2 Haziran 1953'te taç giyen Kraliçe 2'nci Elizabeth bu sayıma ilk ve son kez 2009'da katılmıştı.

İngiltere'de araştırma şirketi YouGov'un Mayıs'ta yaptığı bir araştırma halkın büyük çoğunluğunun monarşiyi desteklediğine işaret ediyor. Bu araştırmaya katılanların yüzde 21'i monarşinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

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