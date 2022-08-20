Kraliçenin torunu asgari ücretle çalışıyor

Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu, Prens Edward’ın kızı olan Lady Louise Windsor’un yeni işi İngilizlerin gündeminde... Kraliçe'nin torununun haziran ayından bu yana bir bahçecilik merkezinde asgari ücretle çalıştığı ortaya çıktı.

Kraliçenin oğlu Prens Edward’ın ile eşi Sophie’nin kızı olan Louise, haftada birkaç gün gittiği merkezde çiçeklere bakıyor, budama yapıyor. St Andrews Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı okumaya hazırlanan leydinin, çiçekçideki saat ücretinin 6.83 sterlin (130 TL) olduğu bildirildi. Üniversiteye başlayana kadar asgari ücretle çalışmaya devam edecek olan Louise, kırda at arabası kullanmasıyla da tanınıyor.

30 milyon sterlinlik yani yaklaşık 645 milyon liralık malikanede yaşayan genç kadının asgari ücretle çalışıyor olması büyük şaşkınlığa neden oldu. İngiliz kamuoyu durumu takdirle karşılarken, haberde Lady Louise Windsor'un kasada çalıştığı, müşterileri karşıladığı, budama yaptığı ve çiçeklerin saksılarını değiştirdiğini aktarıldı.