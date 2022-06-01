Kraliçenin uçağına yıldırım çarptı

Tahttaki 70. yılı için düzenlenen törenlere katılmak üzere Londra’ya dönen 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i taşıyan uçak havada büyük tehlike atlattı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Londra'ya giden uçağına yıldırım çarpması nedeniyle zor anlar yaşadı. Tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri için Balmoral'dan Londra'ya dönen 96 yaşındaki 2. Elizabeth'i taşıyan uçak havada büyük tehlike atlattı.

The Sun gazetesinin haberine göre yoğun yağış ve fırtınaya yakalanan özel uçak ilk denemesinde havalimanına iniş yapamadı. Uçağın ikinci denemesinde iniş yapmayı başardığı belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü, “Kraliçe'nin uçağı hava koşulları nedeniyle gecikti. Tüm doğru prosedürler uygulandı ve bir güvenlik endişesi yaşanmadı” dedi.

Kraliçenin dün Windsor Sarayı'na ulaştığı ve iyi olduğu belirtildi. 2. Elizabeth, yarın Platin Jübile kutlamaları kapsamında askerilerin de yer alacağı geçit törenine katılacak.