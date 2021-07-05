Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Windsor Kalesi’nde ağırlarken çok özel bir broş taktı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Windsor Kalesi’nde ağırlarken çok özel bir broş taktı. Diplomatik giyinme ustası kraliçenin taktığı broşu, büyük dedesi 1818’de Almanya’da bağış karşılığında almıştı.

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’ye 22’nci ve sonuncu resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Merkel (66) Londra temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth (95) tarafından Windsor Kalesi’nde ağırlandı.

Kraliçe, Merkel’in ziyareti sırasında taktığı ve Cambridge Zümrütleri olarak bilinen broşla bir kez daha diplomasi modasında ne kadar usta olduğunu gösterdi.

II. Elizabeth’in taktığı broşun Alman değerli taşlarından yapılmış olması, kraliçenin Merkel’e nezaketini göstermesinin ince bir yolu olarak yorumlandı.

SEVGİLİSİNDEN ALDI



Broşun İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaşanan bir skandalın da merkezinde yer aldığı bildirildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre, söz konusu broş Kraliçe II. Elizabeth’in büyükannesi Kraliçe Mary’den miras kaldı.

Broşun üzerindeki zümrütü Kraliçe Mary’nin büyükannesi ve büyübabası 1818 yılında Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir yardım etkinliğinde bağış karşılığında aldı. Broş, Mary’nin çapkınlığıyla ünlü erkek kardeşi Francis tarafından Ellen Constance adlı sevgilisine verildi.