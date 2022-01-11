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Kraliyet ailesinde gerginlik: Prens Harry ve William’ın arasını Kate düzeltmiş

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararının ardından, aile içinde oluşan gerginliğin bir türlü çözülemediğine ilişkin basında bir sürü haber yer almıştı.
Kraliyet ailesinde gerginlik: Prens Harry ve William’ın arasını Kate düzeltmiş

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararının ardından, aile içinde oluşan gerginliğin bir türlü çözülemediğine ilişkin basında bir sürü haber yer almıştı.

Özellikle Harry ve Meghan’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajın ardından, iddialar daha da şiddetlenmişti.

İngiliz The Times gazetesi, Winfrey röportajından sonra Prens William’ın oldukça ‘öfkeli’ olduğunu ve kardeşi Prens Harry ile annesi Prenses Diana için yapılan heykelin açılışına katılmak istemediğini öne sürdü.

KATE MIDDLETON ARAYA GİRDİ

Ancak, gazete, 39 yaşındaki Cambridge Dükü’nün, geçen yıl Temmuz ayında annelerinin bronz heykelini açmak için kişisel farklılıklarını bir kenara bıraktığını ve kardeşi Prens Harry ile yan yana durduğunu aktardı.

Kaynaklar The Times gazetesine yaptığı açıklamada, Cambridge Düşesi Kate Middleton’un eşi ve Prens Harry’nin arasında arabulucu rolü üstlendiğini öne sürdü. İsmi açıklanmayan kaynaklar, ‘Kate, Harry için ‘ancak bu kadar çok şey yapabilirdi’ dedi.

MEGHAN, KATE’İ SUÇLAMIŞTI

İsmi açıklanmayan kraliyete yakın bir kaynak, Prens Harry geldiğinde Kate’in çok tatlı davrandığını ve iki kardeşin arasını düzelttiğini söyledi.

Mart 2021’de Oprah Winfrey’e verdiği röportaj sırasında Meghan, Kate’in Prens Harry ile evlenmeden önce, Archie’nin ten rengiyle ilgili ‘endişeleri’ de dahil olmak üzere birçok kez kendisini ağlattığını iddia etmişti.

Bu röportajın ardından kraliyet ailesindeki kriz gün yüzüne çıkarken, Kate Middleton’un kendisini hedef alan sözlerine rağmen tüm süreç boyu ‘barışçıl’ hareket ettiği belirtildi.

Heykelin açılışı sırasında, kardeşlerin çok az konuştuğu ve inanılmaz derecede gergin’ bir ilişkiye sahip oldukları öne sürülmüştü.

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