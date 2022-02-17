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Kraliyet ailesinde para krizi: Hepsi zan altında

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in cinsel istismar davasıyla sarsılan kraliyet ailesinde, şimdi de kraliçenin büyük oğlu Prens Charles'ın vakfının para ilişkileri kriz yarattı.
Kraliyet ailesinde para krizi: Hepsi zan altında

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in cinsel istismar davasıyla sarsılan kraliyet ailesinde, şimdi de kraliçenin büyük oğlu Prens Charles'ın vakfının para ilişkileri kriz yarattı.

Polis dün Prens Chrales'ın vakfının aldığı bağışlarla ilgili olarak Suiistimallerin Önlenmesi Yasası kapsamında soruşturma başlattı.

Geçen yıl basında yer alan iddialara göre Prensin Vakfı, 1,5 milyon sterlin bağış karşılığında Mahfuz Marei Mubarak bin Mahfuz adlı bir Suudi Arabistan vatandaşına kraliyet şeref unvanı ve İngiliz vatandaşlığı sağlamakla suçlanmıştı. Galler Prensi’nin eski bir yardımcısı Michael Fawcett, geçen yıl iddialar nedeniyle Prensin Vakfı’nın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

PRENS HARRY İLİŞKİSİNİ KESMİŞTİ

İngiliz basını, Prens Charles'ın kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan küçük oğlu Prens Harry'nin Suudi milyarderin bağışlarından rahatsız olduğunu yazdı.

The Times gazetesinde yer alan habere göre Prens Harry de babası gibi Suudi milyarder Mahfuz'dan vakfı için bağış alıyordu ama Mahfuz'la ilgili şüpheleri nedeniyle 2015'te onunla bağlantısını kesti. Babası ise Mahfuz'dan bağış almaya devam etti, hatta ona özel bir törende kraliyet şeref unvanı verdi.

Prens Charles ve Suudi milyarder Mahfuz.

‘KRALİÇE, OĞLUNUN DAVASI İÇİN 2 MİLYON STERLİN ÖDEDİ’

Buckingham Sarayı, son dönemde Prens Andrew'la ilgili cinsel istismar davası nedeniyle büyük baskı altında.

York Dükü Prens Andrew, kendisine ABD'de cinsel istismar davası açan Virginia Giuffre ile mahkeme dışında anlaşmaya varmıştı. Prensin Giuffre’nin yardım kuruluşuna önemli miktarda bağış yapacağı açıklanmıştı.

Bu bağışın kaynağı soru işaretlerine neden olurken, İngiliz basınına göre 12 milyon sterlinlik bu anlaşmanın 2 milyon sterlinlik bölümünü Kraliçe Elizabeth kişisel hesabından ödedi.

Son gelişmeler, Kraliçe'nin tahttaki 70. yılını kutladığı Platin Jübile kutlamalarına gölge düşürebilir.

Kraliyet yazarı Angela Levin, “Bu monarşi için korkunç bir hafta” dedi.

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