  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.7627
  • Euro 14.4326
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kraliyet ailesinde yeni iddia: Irkçılıkla suçlanan kişi Prens Charles'tı

» »
İngiltere'de kraliyet ailesini konu alan bir kitapta, Prens Harry ve Meghan Markle'ın gelecekteki çocuklarının ten rengi hakkında konuşan kişinin Prens Charles olduğu iddia edildi.
Kraliyet ailesinde yeni iddia: Irkçılıkla suçlanan kişi Prens Charles'tı

İngiltere'de kraliyet ailesini konu alan bir kitapta, Prens Harry ve Meghan Markle'ın gelecekteki çocuklarının ten rengi hakkında konuşan kişinin Prens Charles olduğu iddia edildi.

"Ten rengi korkusuyla oğluma prens unvanı verilmedi"

İddia, sessizliklerini ilk defa ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e bozan Sussex Dükü Harry ve Düşesi Megan'dan geçtiğimiz mart ayında gelmişti.

Çocuklarına ırkçı bir yaklaşımla unvan verilmediğini söyleyen ve ölmek istediği anlar olduğunu itiraf eden Düşes Megan, dışarıdan peri masalı gibi görünen Kraliyet ailesine katılışının hiç de öyle olmadığını açıklamıştı.

Ancak ırkçı yaklaşımın kime ait olduğu söylenmemişti.

 

Meghan Markle: Ten rengi korkusuyla oğluma prens unvanı verilmedi

 

Yazar Christopher Andersen'ın “Kardeşler ve Eşler: William, Kate, Harry ve Meghan'ın Özel Yaşamlarının İçinde” adlı kitabında, bu açıklamaların Prens Charles'e ait olduğu iddia edildi.

"Sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?"

Kraliyet ailesinden ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan bilgide, 27 Kasım 2017'de  Prens Harry ve Meghan Markle'ın nişanlarının resmen açıklandığı gün Prens Charles, karısı Camilla'ya, "Çocukların nasıl görüneceğini merak ediyorum, Yani, sence çocuklarının ten rengi ne olabilir?" diye sordu.

Camilla ise soruya biraz şaşırarak kesinlikle harika olacak eminim yanıtını verdi.

Prens Charles'ın bir sözcüsü The Post'a "Bu bir kurgu ve daha fazla yorum yapmaya değmez." dedi.

Harry ve Meghan'ın sözcüsü ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz basını: F-35’in koruyucu örtüsü motorun üzerinde unutuldu25 Kasım 2021 Perşembe 12:42
  • İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor24 Kasım 2021 Çarşamba 19:50
  • BBC Kraliyet ailesine savaş açtı… ‘Tek taraflı ve yanlı belgesel’ ortalığı karıştırdı24 Kasım 2021 Çarşamba 12:21
  • 600 Gece Çadırda Yattı; 680 Bin Sterlin Yardım Topladı23 Kasım 2021 Salı 20:14
  • Oxford aşı programı başkanından ACI RAPOR!23 Kasım 2021 Salı 15:43
  • SMA: İngiltere'den ücretsiz ilaç dağıtımı!21 Kasım 2021 Pazar 19:52
  • Birleşik Krallık, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamaya hazırlanıyor!19 Kasım 2021 Cuma 20:08
  • ‘İspanya’ya Gidiyoruz’ Diye Uçağa Bindiler Yunan Adasına İndiler19 Kasım 2021 Cuma 19:10
  • Boris Johnson 26 bin TL’lik hediyeyi kabul etti iddiası19 Kasım 2021 Cuma 14:32
  • İngiltere ABD'den Yardım İstedi!18 Kasım 2021 Perşembe 22:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti