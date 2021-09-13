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Kraliyet ailesinde yeni kriz: Kara para aklama soruşturması

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Daha önce kara para aklamaktan hüküm giyen bir Rus iş insanının Prens Charles’ın hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalı patladı.
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Kara para aklama soruşturması

Daha önce kara para aklamaktan hüküm giyen bir Rus iş insanının Prens Charles’ın hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalı patladı. Vakfa gelen paralarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Prens Charles, daha önce kara para aklamaktan suçlu bulunan Rus iş insanının, kendisine ait hayır kurumlarına yarım milyon sterlin bağışlamaya çalıştığının ortaya çıkmasıyla yeni bir bağış skandalının ortasında kaldı.

Prens Charles, Prens Vakfı'na (Prince's Foundation) 535 bin sterlin bağışlamasının ve pandemi karantinaları sona erince tahtın varisiyle yüz yüze görüşmeyi teklif etmesinin ardından 51 yaşındaki bankacı Dmitry Leus'a geçen yıl teşekkür mektubu yazmıştı.

Fakat vakfın etik kurulu, Leus'un Rusya'da kara para aklamaktan hüküm giydiğini öğrenince, bu mahkumiyet kararı bozulmuş olsa da parayı kabul edemeyeceklerine karar vermişti.

The Sunday Times'ın aktardığı habere göre, 6 haneli bağış iade edilmedi ve Leus'a bağışının Prens Charles'ın diğer bir hayırı kurumu Çocuklar ve Sanat'a (Children & the Arts) devredildiğini söyledi.

Bu vakıfsa parayı aldığını reddederken, aslında tasfiye sürecinde olduğunu açıkladı.

Vakfa resmi bir soruşturma başlatan İskoç Yardım Kuruluşu Düzenleyicisi (OSRC), " “Bir hayır kurumunu yöneten ve kontrol eden tüm hayır mütevellilerinin sorumluluğu, hayır kurumunun çıkarları doğrultusunda hareket etmek ve bunu yaparken her zaman yasal görevlerini yerine getirmektir. Özellikle, tüm fonların hayır kurumunun amaçlarına ulaşması için harcanmasını ve bağışların uygun olarak kullanılmasını sağlamalıdırlar" açıklaması yaptı.

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