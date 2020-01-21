Kraliyet ailesinden ayrılan Prens'e iş teklifi

Burger King, kraliyet ailesinden ayrılarak Kanada’ya yerleşeceklerini ve kendi geçimlerini sağlayarak yaşayacaklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’a iş teklifinde bulundu.

Marka, iş arayan ünlü çifte teklifini Arjantin’de sosyal medya üzerinden sundu ve “Eğer iş arıyorsanız, sizin için yeni bir tacımız var” dedi.

Burger King, teklifindeki ısrarı Arjantin gazetelerinden Clarin’de yayımlanan mektubuyla sürdürdü.

Marka geçtiğimiz günlerde de çife Twitter üzerinden seslenmiş ve kendi kraliyetlerinde her zaman iş fırsatı olduğunu söyleyerek, iş başvurusu sayfasını paylaşmıştı.