Kraliyet ailesinin sırlarını Netflix’e satacak mı?

Son on yılda ilk defa abone sayısında düşüş yaşayan video akış platformu Netflix; piyasalarda zorlu günler geçirirken, yeniden yükselme umudunu iki sansasyonel isme bağlamış olabilir.

Netflix ve Sussex çifti arasındaki milyon dolarlık anlaşma, akış platformunun piyasalarda yaşadığı düşüşle artık çok daha önemli hale geldi. Netflix, henüz içerik alamadığı Meghan Markle ve Prens Harry’den üretim beklerken saraya yakın kaynaklar da Prens Harry’i, ticarî çabaları uğruna Kraliçe Elizabeth ile özel ilişkisi üstüne oynamakla suçluyor.

Bir kraliyet yazarının görüşüne göre, Prens Harry Netflix ile yaptığı anlaşma gereği Amerika’daki güvenilirliğini, Kraliçe üzerinden sağlamaya çalışıyor.

Araştırmacı gazeteci ve ödüllü biyografi yazarı Tom Bower, MailOnline’a verdiği demeçte; Sussex Dükü’nün, sarayın pazarlama ve ticari çabalarını engellemesini önlemek için büyükannesiyle olan ilişkisi üzerine oynuyor.

GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KRALİÇE İLE İLİŞKİSİNİ KULLANIYOR

Şu anda Meghan Markle’ın biyografisini yazan Bower, “Amerika’daki ve Netflix’teki güvenilirliğini artırmak için Kraliçe ile özel bir ilişki kurması gerekiyor” diyor.

Prens Harry ve Meghan Markle, kendi ticari çıkarlarını sürdürmek için Kraliyet görevlerinden ayrılmayı seçtiler, ancak çift, aileyi sürekli yardım için zorluyor. Bower’ın yorumları da Prens Harry’nin Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı ile devam eden güvenlik tartışması sırasında geliyor.

Son verdiği röportajda güvenlik şüpheleri nedeniyle Londra’da büyükannesinin Platinum Jubilee kutlamalarına katılıp katılmayacağı konusunda şüphe duyduğunu belirten Prens Harry, ‘Benim için ev şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde. Ve bu şekilde hissettiriyor” diyor.

KRALİYET SIRLARINI SATACAK MI?

Bir başka kraliyet uzmanı ise, akış hizmeti bu yılın ilk üç ayında 200.000 abone kaybettikten sonra Sussex çiftinin, Netflix yöneticilerinden daha fazla kraliyet içeriği üretme konusunda ciddi baskılarla karşılaşabileceğini iddia etti.

Şirketin, kullanıcı tabanının on yıldan fazla bir süredir ilk kez küçüldüğünü ve toplam abone sayısının 2021’in ilk çeyreğinde 221,8 milyondan 221.6 milyona düştüğünü söylemesiyle Netflix hisseleri yüzde 25’ten fazla düştü. Bu durum da Eylül 2020’de 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayıp henüz herhangi bir içerik üretmemiş olan Meghan Markle ve Prens Harry üzerinde bir baskı kurulabileceği iddialarını güçlendiriyor.

ANLAŞMA VAR ÜRETİM YOK

Geçen yıl nisan ayında çiftin Archewell Productions kolu, Invictus Games hakkında Heart Of Invictus adlı bir belgeseli duyurdu. Ve son günlerde Lahey’deki etkinlikte çifti bir kamera ekibi takip etti.

Ayrıca Temmuz 2021’de Markle’ın 12 yaşındaki bir kızın maceraları hakkında Pearl adlı çocuklar için bir seri yarattığı ortaya çıktı; ancak yapımla ilgili henüz hiçbir çalışma gerçekleşmedi.

Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, daha fazla kraliyet içeriği elde etmek için Netflix yöneticilerinden olası bir baskı görülebileceği konusunda uyardı.

Fitzwilliams MailOnline’a şunları söyledi: “New York Times’a göre, Eylül 2020’de Harry ve Meghan Netflix ile 100 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladıklarında, şirket yükselişe geçti. Tartışmalı olsa da uluslararası bir hit olan The Crown’u üretmenin yanı sıra iki kraliyet üyesine sahip olmak şüphesiz bir prestijdi.

Ancak bir buçuk yıl sonunda Harry’nin yarattığı ve pandemi nedeniyle iki kez ertelenen Invictus Games’i takip edecek olan Heart of Invictus ve Meghan’ın çocuklara yönelik animasyon dizisi Pearl ile ilgili hiçbir şey üretemediler.

Şüphesiz, Sussex çiftinden çok daha fazlasını talep edecekler. Orijinal duyuruda belgeseller, çocuk programları, senaryolu gösteriler ve uzun metrajlı filmler vadediliyordu. Netflix için kesinlikle paranın karşılığını almanın zamanı geldi ve görünüşe göre onların da buna ihtiyaçları var.”

DAHA ÖNCE KRALİÇE’NİN DESTEĞİNİ ALMIŞTI

Fitzwilliams, çiftin Netflix ile olan anlaşması gereği kraliyet ailesinin herhangi bir üyesinin çekimlerinin veya röportajlarının yapılmasını pek olası görülmüyor.

Ayrıca 2016’da Kraliçe, Amerika Birleşik Devletleri’nde Harry için Invictus Games’i tanıtmak adına Obama çiftiyle birlikte bir videoya katılmıştı. Ancak saraya yakın kaynaklar bu durumun bir daha, üstelik Netflix için gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.

The Sun’a göre Sussex çifti, kraliyet ailesinin diğer üyelerine Platinum Jübile için Buckingham Sarayı’nın balkonunda katılabilir; ancak Netflix kameralarının onları çekmesine izin verilmeyecek.

NETFLIX’TE NELER OLUYOR?

Bu hafta, yaşadığı düşüşleri açıklayan video akış platformu, Tesla CEO’su Elon Musk’ın bile alay konusu oldu. Musk, artık Netflix’in izlenemez hale geldiğini söylediği bir tweet atarak hem abone sayısındaki hem de hisselerdeki düşüşe dikkat çekmişti.

Netflix ise bu düşüşlerin nedenlerinden biri olarak iki yıllık karantinadan sonra dünyanın normale dönüşünü gösterdi.

Ayrıca, dünya çapında yaklaşık 10 milyon hanenin bir arkadaşının veya başka bir aile üyesinin hesabını kullanarak hizmeti ücretsiz olarak izlediğini tahmin ettiği için, iptal edilen hesaplardaki artıştan şifre paylaşımını sorumlu tuttu.

Şirket şimdi Şili, Kosta Rika ve Peru’da şifre paylaşımını engellemenin farklı yollarını test etmeye başladı ve başarılı olursa bunu başka yerlere de uygulayabilir. Şirket, şimdi hizmeti, reklamlarla desteklenen düşük ücretli bir aboneliğe dönüştürmeyi düşünüyor.

Video akış platformu, ayrıca Disney+, Apple TV, Now TV, Warner Bros Discovery ve Paramount gibi yayın hizmetlerinden artan rekabetle pazarın artık doymuş olduğunu belirtirken; ABD, Kanada ve Batı Avrupa’yı etkisi altına alan yaşam pahalılığı krizinin ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Rusya’da yayın yapmayı bırakmanın bu düşüşlerde etkili olduğunu iddia etti.

Bu hafta 200.000 abone kaybettiği haberinin duyurulmasından sonra Netflix hisseleri yüzde 25 değer kaybetti. Şirketin, bu yıl şimdiye kadar hisseleri yaklaşık yüzde 40 düştü.

Hisse senedi düşüşü bugünün normal işlem seansına kadar uzanırsa, Netflix hisseleri bu yıl şimdiye kadarki değerlerinin yarısından fazlasını kaybetmiş olacak ve dört aydan kısa bir sürede hissedarların servetindeki yaklaşık 150 milyar doları silecek.

NETFLIX’İN DÜŞÜŞÜNÜ ANALİSTLER YORUMLUYOR

Jefferies analisti Andrew Uerkwitz Financial Times’a yaptığı durum değerlendirmesinde Netflix’in kendini yeniden inşa etmeye başladığını söyledi.

PP Foresight’ta analist olan Paolo Pescatore ise BBC’ye verdiği demeçte, satın alma alışkanlıklarındaki değişime dikkat çekerek; “Netflix ve diğer hizmetler karantinalarda kilit rol oynarken, kullanıcılar artık değişen alışkanlıklara dayalı olarak satın alma davranışları hakkında iki kez düşünüyorlar” dedi.

Aptus Capital Advisors analisti David Wagner da diğer akış platformlarının rekabeti kızıştırdığına dikkat çekerek, Netflix’in heybetli bir meydan okumayla boğuştuğunun artık açık olduğunu söyledi.