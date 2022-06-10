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Kraliyet uzmanı yorumladı: “Harry ve Meghan artık birer yabancı”

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlamak için İngiltere'ye dönen torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törende arka sıralarda oturması dikkat çekmişti. Bir kraliyet uzmanı, o gün yaşananları yorumladı.
Kraliyet uzmanı yorumladı: “Harry ve Meghan artık birer yabancı”

96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere tahtındaki 70. yılı olarak geçen Platin Jübile’yi, Londra'daki renkli ve eksantrik bir gösterinin ardından pazar günü sarayının balkonunda görünerek sonuçlandırdığı bir dizi etkinlikle kutladı.

2020’de İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılıp Amerika’ya yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle da Platin Jübile etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Çiftin, etkinlikte arka sıralarda oturması ve aileyle birlikte ikonik “balkon pozunu” vermemesi dikkat çekmişti.

“AİLE ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK DEVAM EDİYOR”

Sun’da yer alan habere göre, yaşananları yorumlayan kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, Meghan Markle ve Prens Harry’nin etkinlikteki hallerinin, kraliyet ailesinden “açıkça dışlandıklarını” gösterdiğini iddia ediyor.

Buna göre, Platin Jübile’deki sayısız etkinlikten sadece bir tanesine katılan Harry ve Meghan, artık “yabancı” olarak görülüyor.

Fitzwilliams, Express’e yaptığı açıklamada, “Platinum Jübile kutlamaları için ziyaretlerine izin verilmesine rağmen, kraliyet ailesiyle aralarındaki derin çatlak devam ediyor. Bu durum, Invictus Oyunları başlamadan önce Kraliçe’yi ziyaret etmelerinden beri devam ediyor. Eğer kraliyet ailesi birleşmiş olsaydı herkesin yararına olurdu” dedi.

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