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Kredi çekerek 'astronot yiyeceği' kinoa üretti, elinde kaldı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çiftçilik yapan Zeliha Şoför, 10 bin TL banka kredisi çekerek 'astronot yiyeceği' olarak da bilinen kinoa ekti.
Kredi çekerek 'astronot yiyeceği' kinoa üretti, elinde kaldı

Ancak alıcı çıkmadı. Ürünü bozulmaması için oturma odasında muhafaza eden Şoför, "Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği, 'Önceliği size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz" dedi.

Sındırgı'nın Gölcük Mahallesi'nde Alzheimer hastası annesi ile yalnız yaşayan 55 yaşındaki Şoför, alım garantisi olduğu ve yüksek gelir elde edildiğini öğrendiği, astronot yiyeceği olarak da bilinen kinoaları 15 dönümlük arazisine ekti

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Kinoa tohumları ve bakımları için bankadan da 10 bin lira kredi çeken Şoför, ürünlerini ağustos sonunda hasat ederken, tohumları temin ettiği ve ürünlerine alma garantisi veren Türkiye Kinoa Yetiştiriciliği Derneği'nden gelecek haberi beklemeye başladı.

Ancak aradan üç ay geçmesine rağmen dernekten kimsenin gelip ürünleri almadığını söyleyen Şoför, umutlarını ve parasını bağladığı iki tona yakın kinoayı ise bozulmaması için oturma odasında muhafaza etmeye başladı.

‘DERNEĞE SESLENİYORUM, NE OLURSUNUZ GELİP ALIN BUNLARI'

 

Mahalleden bazı komşularının da geçen senelerde kinoa ekerek para kazandığını, bunu görünce kendisinin de kiona ekmeye karar verdiğini anlatan Şoför şunları söyledi:

"Kinoa tohumu satarak ürünlerini alan bir dernekle iletişime geçtim. Kilosu 150 liradan tohumları aldım. 15 dönüm tarlama ektim. Dernek, 'Önceliği size tanıyacağız' dedi. Ama bekliyoruz gelmediler, mağduruz. 10 bin lira kredi çektim bu ürünü ekmek için. Kinoa ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı çok çileli. Büyük çaba istiyor. 15 gün ovada kaldım. Tarlada yattım, yılanların içinde. Amele de bulamadım. 3-4 kat elden geçirdim. Derneğe sesleniyorum, ne olursunuz gelip alın bunları."

İKİ TONA YAKIN KİNOA, OTURMA ODASINDA

 

Borçlarını ödemek ve derman olsun diye çok para kazandırdığını düşündüğü kinoa ektiğini belirten Şoför konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kinoaları yağmur yağar, ürün hasar görür diye oturma odamda saklıyorum. Oturma odamı kullanamıyorum. Ürünler zarar görüp elimde kalmasın istiyorum."

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