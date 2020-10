Konuyla ilgili Kredi Garanti Fonundan yapılan yazılı açıklamada, pandeminin ülke ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek, ekonomik aktiviteyi ve istihdamı desteklemek amacıyla, Eylül ayı içinde her biri 200 milyon TL tutarında olmak üzere, ‘Otel İşletmeleri Kredisi’, ‘İşletmelere Destek Kredisi II’nci Paketi’ ve ‘Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi’ portföyü adı altında, toplam 600 milyon TL tutarında, üç yeni kredi paketi hazırlanarak uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

“BANKALARDA BEKLEYEN TALEPLER GÖZ ÖNÜNE ALINDI”

Gelinen aşamada, ‘Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi’ portföy limitinin tümünün kullandırıldığı kaydedilen açıklamada, artırımın bankalarda bekleyen talepler göz önüne alınarak yapıldığı dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi, bu paket kapsamında her bir esnaf, çiftçi ve hayvancı azami 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilmektedir. Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanmakta olup, krediler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere azami 48 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır. Sabit faizli olarak kullandırılan bu portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı ise bugün itibarıyla yüzde 9 olan Merkez Bankası’nın belirlediği, Türk Lirası cinsinden küçük esnaf reeskont ve avans kredi faiz oranıdır”