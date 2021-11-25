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Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Yeni Faiz Oranları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Merkez Bankası, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını düzenledi.
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Yeni Faiz Oranları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Merkez Bankası, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını düzenledi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2,60 olan aylık akdi faiz oranı 1,50’ye ve 3,10 olan gecikme faiz oranı 2,00’ye indirildi.


Merkez Bankası’nın “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Yasası”  kapsamında yaptığı düzenleme ile ilan ettiği ve TL cinsi işlemlerde uygulanacak oranlar, 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek ve yenisi ilan edilinceye kadar yürürlükte kalacak. Döviz cinsi işlemlerde uygulanan 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile 1,59 azami aylık gecikme faiz oranında ise herhangi bir değişiklik olmadı.


Başbakan Faiz Sucuoğlu dün 4 maddelik ekonomik açılımlar çerçevesinde kredi kartı faiz oranlarının 2,60’tan 1,50’ye düşürüleceğini açıklamıştı.

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