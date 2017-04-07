Sahtekarlıkla Para Temini

Kredi Kartınızı kimseye vermeyin! 74100 TL hırsızlık!

26.03.2017 tarihinde, 19.00-19.30 saatleri arasında, Lefkoşa’da, K.B. (E-52), kendisine ait işyerinde bulunan adına kayıtlı pos cihazından, daha önceden başka şahıslara ait iki adet kredi kartı bilgilerini yasal olmayan yollardan elde edip, mail-order sistemi ile kart sahiplerinden izinsiz toplamda 74.100 TL tutarında çekiliş yaparak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.