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Kredi Kartları 2024'ten İtibaren Değişecek

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Kredi Kartları 2024'ten İtibaren Değişecek
Kredi Kartları 2024'ten İtibaren Değişecek

Kredi kartlarındaki manyetik şeritler uzun yıllar önce güvenli sayılsa da artık bir güvenlik problemi olarak görülüyor. Bir kart üreticisi 2024'ten itibaren manyetik kartların kullanımını sonlandırıyor. Sonraki 10 yıl içerisinde bu kartların yerini çipli ve biyometrik kartlara yerini bırakacağı tahmin ediliyor.

Kredi kartlarında köklü değişikliğe gidiliyor. Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard 2024'ten itibaren kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurdu.

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi. Manyetik şeritli kartlar , IBM tarafından 1960'lı yıllarda CIA için geliştirilmişti.

IBM mühendisi Forrest Parry manyetik şerite yerleştirilen bilgiyi plastik kartla kullanmak istiyordu. Ancak Parry uzun süre plastikle manyetik şeridi birleştirmeyi başaramadı. Daha sonra karısı Dorothea Parry, ütüyle iki parçayı birleştirmeyi teklif etti. Bu yöntem başarılı oldu.

Pandemi temassız ödemeye olan talebi artırdı. Hem kartlar hem akıllı cihazlarla yapılan temassız ödemeler artış gösterdi.

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