  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3963
  • Euro 17.4774
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAHaredi Yahudileri neden internet ve akıllı telefon kullanmıyor?

Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi

» »
Belirlenen faiz oranları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarının belirlendiğini duyurdu. Belirlenen faiz oranları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı TL cinsi işlemlerde yüzde 1,99; döviz cinsi işlemlerde 0,93 oldu. Azami aylık gecikme faiz oranı ise TL cinsi işlemlerde yüzde 2,49; döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,43 olarak belirlendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı01 Haziran 2022 Çarşamba 15:57
  • Dünya Süt Günü konferansı Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi01 Haziran 2022 Çarşamba 15:38
  • Mehmeçik’te düzenlenen etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi01 Haziran 2022 Çarşamba 15:19
  • Ataoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı01 Haziran 2022 Çarşamba 15:17
  • GYÖ’lerin ana hedefi Federal çözüm planının kabulünü teşvik etmek olmalıdır!01 Haziran 2022 Çarşamba 15:15
  • Arapköy’de ölümlü iş kazası01 Haziran 2022 Çarşamba 15:03
  • Kıb-Tek’te Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl getirildi01 Haziran 2022 Çarşamba 14:48
  • Tatar: Çocuklarımıza daha mutlu, müreffeh bir gelecek hazırlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur01 Haziran 2022 Çarşamba 14:34
  • KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.01 Haziran 2022 Çarşamba 14:25
  • Töre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Zümrütköy İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti