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Kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına yeni düzenleme

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Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları yeniden düzenlendi.
Kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına yeni düzenleme

KKTC Merkez Bankası’nın, kredi kartlarına uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı ile azami aylık gecikme faiz oranıyla ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yarın uygulamaya girecek karar uyarınca, TL cinsi işlemlerde, azami aylık akdi faiz oranı yüzde 2,72, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 3.22,  döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.96, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.46 olacak.

Yürürlükteki uygulamaya göre, TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.99, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.49, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0.93, azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.43 olarak uygulanıyordu.

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