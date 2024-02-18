  • BIST 9250.36
  • Altın 1995.6
  • Dolar 30.8292
  • Euro 33.2325
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Kredi kartlarını çaldı, harcama yaptı! Kaçak olduğu ortaya çıktı!

» »
Kredi kartlarını çaldı, harcama yaptı! Kaçak olduğu ortaya çıktı!
Kredi kartlarını çaldı, harcama yaptı! Kaçak olduğu ortaya çıktı!

17-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde kalmakta olan bir şahsa ait kredi kartları ile 10.000 ABD doları nakit para çalındıktan sonra, kredi kartlarından toplam 26.262 Stg harcama yapıldığı tespit edilmiştir. 

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.H.(E-62) tespit edilerek tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 7 ekibi çalışıyor18 Şubat 2024 Pazar 11:58
  • Basketbol UniLeague’de heyecan sürüyor17 Şubat 2024 Cumartesi 22:17
  • Polis kontrolleri... 22 Araç daha trafikten men edildi!17 Şubat 2024 Cumartesi 12:47
  • İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı!17 Şubat 2024 Cumartesi 11:59
  • Sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi: 1 Yaralı17 Şubat 2024 Cumartesi 10:24
  • Meclis Başkanı Töre, Vatanseverlik Ödül Töreni’ne katıldı17 Şubat 2024 Cumartesi 10:11
  • Yağışlı hava Pazartesi’ye kadar devam edecek17 Şubat 2024 Cumartesi 09:55
  • Beyarmudu’ndan gelen yolcu sahte sigorta poliçesi, uyuşturucu ve fazla para taşımaktan tutuklandı17 Şubat 2024 Cumartesi 09:37
  • Kültür Dairesi Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvuru kabulü 29 Şubat’ta başlıyor16 Şubat 2024 Cuma 18:32
  • 8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL ödeme yapıldı16 Şubat 2024 Cuma 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti