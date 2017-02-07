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"Kredi uygulaması hayata geçirilecek"

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"Kredi uygulaması hayata geçirilecek"
TDP Milletvekili Zeki Çeler, iç tüzüğün 62. maddesi tahtında “Yatırılmayan öğrenci bursları” hakkında konuşma yaptı.

Önceki yıllarda yatırılmayan öğrenci burslarıyla ilgili konuşmalarına cevaben konunun çözüleceğinin söylendiğini ancak sorunların çözülmediğini söyleyen Çeler, öğrencilerin bursların yatırılmaması nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını anlattı.

Bursların yatırılmamasının nedeninin ne olduğunu sorduğunda hep aynı cevabı aldığını söyleyen Zeki Çeler, bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

BEROVA: “2 BİN 800 ÖĞRENCİ BURS ALIYOR, BÜTÇEYE 30 MİLYON TL KAYNAK KOYDUK”

Çeler’i yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2 bin 800 civarında öğrencinin şu anda devletten çeşitli tipte burslar aldığını dile getirdi.

Bu burslar için bu yıl bütçeye 30 milyon TL kaynak konulduğunu anlatan Berova, öğrencilerden Aralık ayı bursunu almayan 20 civarı öğrenci olduğunu bunların bazılarının da işlemlerini zamanında yapmadığı, gerekli evrakları zamanında teslim etmediği için bursunu alamadığını kaydetti.

“OCAK BURSLARI EN KISA SÜREDE YATACAK”

Bütçenin açılma tarihi nedeniyle her sene burslarla ilgili sorun yaşandığını dile getiren Bakan Berova, buna rağmen en kısa sürede ocak ayı burslarının yatırılacağını kaydetti.

Bu yılsonuna kadar burs ödemelerinde herhangi bir aksama öngörülmediğini dile getiren Berova, Burs Tüzüğü’yle ilgili çalışmaların son aşamasına gelindiğini, bu dönem sonu itibariyle bursla birlikte kredi uygulamasının da hayata geçirileceği bilgisini verdi.

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