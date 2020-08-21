''Kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge yok'' iddiası

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefiliolan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasında ilginç gelişmeler yaşandı

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasında ilginç gelişmeler yaşandı.

(Kamalı Haber)

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro olduğu gerekçesiyle Soyer ve kefili Eşref Vaiz’e dava açtı. Borcu olan Ferdi Sabit Soyer’in adına hiçbir taşınmaz mal olmadığından, kefil olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için geçici ara emri alınmıştı. Dün, ara emrinin duruşması yapıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada Üniversal adına avukat Naime Özbeyli, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulundu.

Avukat Naime Özbeyli, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nu dinletti. Yemenicioğlu, Ferdi Sabit Soyer’in 4 Ağustos 2009 tarihinde 186 bin Euro borçlandığına, kefilinin Eşref Vaiz olduğuna dair belgeleri emare sundu. Yeminicioğlu, kredi verilirken davalıların muteber kişiler olduğundan taşınmaz mal teminatı alınmadığını söyledi. Yemenicioğlu, 10 Mart 2020 tarihine kadar borcun 470 bin 360 Euro olduğunu belirtti. Yemenicioğlu, Ferdi Sabit Soyer’in en son Şubat 2020 tarihinde 100 Euro ödeme yaptığını söyledi. Yemenicioğlu, Ferdi Sabit Soyer’in adına taşınmaz olmadığını, kefili olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malı olduğunu belirtti. Yemenicioğlu, 470 bin Euro alacağı olduğundan, bu malın satılmaması veya devredilmemesi için ara emri verilmesini talep etti.

Banka avukatını sorgulayan Avukat İlker Sertbay, davanın zaman aşımına uğradığını, kredinin donuğa düşmesi nedeniyle 11 Aralık 2009 tarihinden itibaren faiz işletilerek yasadışı davranıldığı, 186 bin Euro kredinin banka tarafından taşınmaz mal teminatı alınmadan verilmesinin mümkün olamayacağını, bu kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge olmadığını, bankanın defterinde görülmediği gibi Ferdi Sabit Soyer ve Eşref Vaiz’in risk raporlarında Eylül 2009 ayından Haziran 2020 ayına kadar Merkez Bankası’na gönderilen risk raporlarının hiçbirinde borcun da kefilliğin de gösterilmediğini, bankanın sahte bilanço tanzim ettiğini ileri sürdü. Sertbay, Soyer’in 2018 yılında emekli olup 1 milyon 400 bin TL emeklilik ikramiyesi aldığını ve bankanın bu ikramiyeye ara emri almadığını belirtti.

Avukat İlker Sertbay, kredinin ödenmediği 91 günün ardından ana borçlu ve kefile ihbar gönderilmediğini iddia etti. Tanık, iddialara, “Olabilir, bilgimde yok, bu sizin iddianız” gibi yanıtlar verdi.

Sertbay, tanıktan, bilanço, risk raporları, kasa defteri Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belge, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarının mahkemeye sunulmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı belgelerin mahkemeye getirilebilmesi için 13.00’e erteledi ancak banka memuru birkaç saatlik sürede belgeleri hazır edemedi. Banka avukatı, başka evrak sunmayacaklarını beyan etti. Yargıç Soyer, evrakların bankanın tasarrufunda olup, olmadığını sordu. Banka memuru, süre verilirse hazır edebileceğini belirtti. Mahkeme davayı 24 Ağustos pazartesi gününe erteledi.