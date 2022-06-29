Kremençuk saldırısı: Alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında halen onlarca kişi kayıp durumda

Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vuran Rus saldırısında onlarca kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

En az 18 kişinin öldürüldüğü ve 59 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Ukrayna, sivillerin özellikle hedef alındığını savunuyor.

Rusya ise saldırıda hedefin bir askeri depo olduğunu iddia etti.

Moskova, alışveriş merkezi yakınında, Batı kaynaklı silahların bulunduğu bir deponun vurulduğunu öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu deponun yakınında olan Kremençuk alışveriş merkezinin patlamadan etkilendiğini iddia etti.

Aynı açıklamada, alışveriş merkezinin saldırı sırasında boş olduğu da savunuldu.

Ancak bu iddia haber ajanslarının tanıklarla yaptığı röportajlarla çelişiyor.

Reuters'a konuşan 43 yaşındaki Ludmyla Mykhailets, patlama anında eşi ile birlikte alışveriş yaptıklarını söyledi.

Saldırıda yaralanan bir başka isim 26 yaşındaki teknoloji mağazası çalışanı Maksym Musienko, BBC'ye olay anında içeride 100 müşterinin olduğunu ifade etti.

'BM'ye Kremençuk'u ziyaret etme çağrısı'

Ukrayna devlet yetkilileri saldırı sonucu halen kayıp durumda 36 kişi olduğunu açıkladı.

Ülkenin lideri Volodimir Zelenskiy de Birleşmiş Milletler'e seslenerek Rusya'yı Güvenlik Konseyi'nden atma çağrısı yaptı.

Rusya'yı "terörist bir devlet" olmakla suçlayan Zelenskiy, BM'ye Kremençuk'u ziyaret etme çağrısı yaptı.

BM'deki Rusya heyeti ise Zelenskiy'nin bu açıklamalarını daha fazla silah için "PR kampanyası" olarak değerlendirdi.

Rusya savaşın başından bu yana sivilleri vurduğu suçlamalarını reddediyor.

BM'ye göre 24 Şubat'tan bu yana en az 4 bin 700 sivil hayatını kaybetti.