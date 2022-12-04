Kremlin, AB’nin ‘Rus petrolüne tavan fiyat’ kararına karşı harekete geçti

Rusya'nın ham petrol ihracatı üzerindeki sınırlamalara karşı hamleye hazırlanan Moskova yönetimi, konu ile ilgili yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.

Moskova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat kararına sert bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Kremlin, Rus şirketlerin tavan fiyat mekanizmasına katılan şirketlerin petrol satmasını yasaklayacak.

AB, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı. Uygulamanın, AB’nin Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararın ardından Kremlin’den yanıt gecikmedi. Rus haber ajansı Tass’ın aktardığı habere göre, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov AB tarafından getirilen 60 dolarlık üst sınırı kabul etmeyeceklerini söyledi. Peskov dün yaptığı açıklamada, “Şu anda analiz ediyoruz. Böyle bir başlık için bazı hazırlıklar yapıldı. Bu sınırı kabul etmeyeceğiz” dedi.

RUSYA NE YAPACAK?

Peskov, analizler bittikten sonra çalışmaların nasıl organize edileceğini açıklayacaklarını belirtti. Bir Kremlin kaynağına göre; Movkova, Rus şirketlerin tavan fiyat mekanizmasına katılan herhangi bir kuruluşa petrol satmasını yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi hazırlıyor.

Kararname esas olarak, Rus ham petrolü veya ürünleri için yapılan sözleşmelerde tavan fiyat belirlenmesini yasaklayacak ve kısıtlamaları benimseyen herhangi bir ülkeye yönelik nakliyatı engelleyecek.

PETROL ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan dün Suudi Arabistan ve Rusya’nın başını çektiği petrol üreticisi ülkelerin de üretim politikalarının bir sonraki aşamasına karar vermek için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Tavan fiyat ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) bu hafta petrol üretiminde daha derin kesintilere gidebileceği belirtildi.

23 petrol üreticisi ülkeden oluşan bir grup olan OPEC+, geçtiğimiz günlerde ham petrol fiyatlarında bir toparlanmayı teşvik etmek için daha derin üretim kesintileri uygulayabileceğini ima etmişti.

KESİNTİLER DERİNLEŞEBİLİR

Politik risk danışmanlığı Eurasia Group analistleri, medya kuruluşu tarafından görülen bir araştırma notunda, “Nihayetinde bu karar, OPEC+ toplantısı sırasında petrol fiyatının gidişatına ve AB yaptırımları nedeniyle piyasalarda ne kadar bozulma olduğuna bağlı olacak” dedi.

Eurasia Group analistleri düşen petrol fiyatlarının yeni bir OPEC+ üretim kesintisi riskini artırdığını söyledi. Goldman Sachs’ın küresel emtia başkanı Jeff Currie ise konu ile ilgili analizinde, “Bir kesinti görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.