Kremlin: Devletler hukuku ihlali

ABD'nin Suriye rejimini hedef alan hava saldırısına Rusya ve İran'dan sert tepki geldi. İngiltere ve Suudi Arabistan ABD'ye tam destek açıklaması yaptı.

ABD'nin Suriye rejiminin Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssüne yaptığı roket saldırısıyla ilgili olarak Kremlin'den yapılan resmi açıklamada bombardımanın devletler hukukuna aykırı olduğu, Suriye ordusunun kimyevi silah bulundurmadığı ve asılsız gerekçeyle yapılan saldırının ikili ilişkilere zarar vereceği belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Devlet Başkanı Putin,Suriye'ye Amerikan saldırılarının egemen bir devlete devletler hukuku ihlal edilerek ve uydurma bir bahaneyle yapılmış bir saldırganlık olduğunu düşünmektedir" açıklaması yaptı.

Rusya parlamentosu savunma komisyonu başkanı Viktor Oserov bombardımanın terörizm ile mücadeleyi zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi’ni acilen toplanmaya çağıracaklarını söyleyen Oserov bombardımanın ‘ABD’nin Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyi hedef alan saldırganca eylemi’ olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

"İşbirliği sona erer"

Meclis dış ilişkiler komisyonu başkanı Konstantin Kosahev de, Suriye'deki Rus – Amerikan işbirliğinin sona erebileceğini ima etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye’yi kınama kararı alınmasını önleyen Rusya’nın daimi temsilcisi Vladimir Safronkov oturumdan sonra, ‘muhtemel bir askeri operasyonun sorumluluğunun, bu trajik ve şüpheli eylemi başlatanlara ait olacağını’, söylemişti.

Türkiye'den ilk açıklama ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasını önemli bulduklarını, ancak uluslararası camianın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine karşı tavrını sürdürmesi gerektiğini ve Esad’ın cezalandırılmasının şart olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın sözcüsü, Suriye'deki Amerikan operasyonuna tam destek verdiklerini ve bombardımanın 'kimyevi silah saldırısı barbarlığına' verilmiş uygun bir karşılık olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı bombardımandan önce ABD tarafından haberdar edildiklerini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yerinin olmadığını söyledi.

Suriye'deki muhalif gruplar ise hava üssünün bombalanmasına olumlu tepki verdi. Suriye Ulusal Konseyi'nin sözcüsü ‘yasaklanan silahların kullanılmasının önlenebilmesi için Amerikan operasyonlarının sürmesini umduklarını', dile getirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ‘cesurca aldığı karardan dolayı' Başkan Trump'ı kutladıklarını ve Suriye politikasında ABD'ye tam destek verdiklerini duyurdu.

İran'dan kınama

İran haber ajansı İnsa dışişleri bakanlığı sözcüsüne atfen yayınladığı haberde İran'ın Amerikan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Haberde, bombardımanın Suriye'deki teröristleri cesaretlendireceği ve bölgenin durumunu tehlikeye sokacağı belirtildi.

Amerikan Savunma Bakanlığının bir sözcüsü Şayrat hava üssüne yapılan bombardımanın bir defaya mahsus bir operasyon olduğunu ve operasyonların devam ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planlarının bulunmadığını söyledi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus yakınlarındaki Amerikan roket taarruzunda hava üssünün tamamen tahrip olduğunu ve bombardımanda beş kişinin öldüğünü bildirdi. Şam'dan yapılan açılamada Suriye savaş uçaklarının bombardımandan önce hava üssünden tahliye edildiği belirtildi.