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Kremlin: Esad'a 'insani kaygılarla' sığınma hakkı tanındı

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Rusya'da resmi haber ajansları ve devlet televizyonu, Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'da olduğunu duyurdu.
Kremlin: Esad'a 'insani kaygılarla' sığınma hakkı tanındı

TASS ve RIA Novosti, Esad'a "insani kaygılarla" siyasi sığınma hakkı verildiğini bildiriyor.

Ajanslar haberlerini Kremlin kaynaklarına dayandırırken, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurumlar temsilcisi Mihail Ulyanov da Telegram hesabında haberi teyit etti.

Rusya devlet televizyonu, Kremlin temsilcilerinin, Suriye'de yönetimi ele alan silahlı muhaliflerle temas halinde olduğunu da aktardı.

Muhaliflerin Şam'a girmesi sonrası Esad'ın nerede olduğu uzun süre öğrenilemedi.

Rusya'dan ilk saatlerde yapılan açıklamalarda, Esad'ın "diğerleriyle sürdürülen müzakereler sonucunda görevinden ve ülkeden ayrıldığı" belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'dan yaptığı basın açıklamasında Esad'ın Suriye'nin dışında olduğunu düşündüklerini söylemişti.

Fidan, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.

Suriye Başbakanı Muhammed el Celali ise Esad ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söylemişti.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye ordusundan iki üst düzey yetkili ise Esad'ın bir uçakla Şam'ı terk ettiğini söylemişti.

BAE'ye gittiği iddia edilmişti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderinin diplomatik danışmanlarından Anwar Gargash, gazetecilere yaptığı açıklamada Esad'ın BAE'de olup olmadığını bilmediğini aktarmıştı.

BAE Devlet Başkanlığı Diplomasi Danışmanı Anwar Gargash, Esad'ın bir sığınma talebi olup olmadığı sorusuna yanıt vermemişti.

Gargash, "İnsanlar, Esad'ın nereye gittiğini soruyor, gün sonunda bu sadece tarihe düşmüş bir dipnot. Bunun önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece çok daha büyük olayların bir dipnotudur" dedi.

Gargash ayrıca Suriye'nin henüz zorlukları tam olarak aşmadığını, aşırılıklara ve terörizme halen açık bulunduğunu ekledi.

Uçuş kayıtları ne söylüyordu?

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), büyük ihtimalle Esad'ı taşıyan özel bir uçağın Cumartesi gecesi yerel saat ile 22:00'de Şam Havaalanı'ndan kalktığını kaydetti.

Hava trafiğini takip eden Flightradar24 sitesi, o saatlerde bir kalkış tespit etmedi ancak Cham Wings Havayolları'nın bir yolcu uçağının saat 00:56'da BAE'ye doğru yola çıktığı görüldü.

Uçağın BAE'de Şarika'ya vaktinde indiği görüldü.

03:59'da ise Ilyushin şirketinin bir kargo uçağının bilinmeyen bir hedefe doğru havalandığı görüldü.

Ancak bu uçak ile bağlantı 04:39'da kesildi.

Flightradar24, uçağın eski bir teknoloji kullandığı için bazı verilerin eksik olabileceğini aktarıldı.

Aynı bölgede bir hava kazasının gerçekleştiği belirtilmedi.

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