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Kremlin: İdlib konulu çok taraflı görüşmeler için hazırlıklar sürüyor

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Kremlin: İdlib konulu çok taraflı görüşmeler için hazırlıklar sürüyor
Kremlin: İdlib konulu çok taraflı görüşmeler için hazırlıklar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Gazetecilerin 5 Mart’ta Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “İkili temaslara yönelik konuşulmuyor, ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi” dedi.

Peskov, Fransa- Almanya- Türkiye'nin katılacağı formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını ama İran’ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde de çalışıldığını ekledi.

Peskov, “Henüz tüm liderler yanıt vermedi, bu nedenle diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar sürüyor” dedi.

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