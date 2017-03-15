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Kremlin: İsrail'in Hizbullah'a yönelik muhtemel operasyonu istişare edilmedi

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Kremlin: İsrail'in Hizbullah'a yönelik muhtemel operasyonu istişare edilmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in Suriye'de Hizbullah hareketine karşı düzenleyebileceği muhtemel bir operasyonun Moskova ve Tel Aviv arasında istişare edilmediğini söyledi.

El Cezire televizyonun bu yöndeki iddiasını yorumlayan Peskov, "Bu bilgiyi yorumlamam mümkün değil, zira bunun gerçekle bir ilgisi yok. Konu (iki ülke arasında) görüşülmedi" dedi.

 

El Cezire, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki Hizbullah hareketine karşı operasyon düzenlenmesine olumlu baktığını öne sürmüştü.

NETANYAHU: RUSYA İSLAMİ TERÖRLE MÜCADELEYE BÜYÜK KATKI SUNDU

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin basına açık kısmında İslami terörle mücadelede ciddi bir aşama kaydettiklerini söyledi.

Netanyahu, "İslami terörle mücadele, bizi birleştiriyor. Geçen yıl, IŞİD ve El Kaide yönetimindeki radikal Sünni terörle mücadelede ciddi bir aşama kaydettik. Rusya, büyük katkı sundu" dedi.

PUTİN: İSRAİL İLE YAKIN VE GÜVENİLİR BİR İLİŞKİYE SAHİBİZ

Putin ise, Netanyahu'yu Moskova'da görmekten ve ikili ilişkileri ve bölgedeki durumu konuşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya lideri, İsrail yönetimiyle kurulan temasların yakın ve güvenilir olduğunu da vurguladı. 

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