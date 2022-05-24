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Kremlin: İstifa eden Rus diplomat artık karşımızda

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, istifa eden Rus diplomat ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" dedi.
Kremlin: İstifa eden Rus diplomat artık karşımızda

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından birçok Rus diplomat savaşa karşı olduklarını göstermek için görevlerinden istifa ederken, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Boris Bondarev de istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan açıklama geldi.

Bondarev’in aldığı tavırdan sonra görevden alındığını hatırlatan Peskov, “Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda” dedi.

Rus devlet adamlarının Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’ni ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Peskov, “Donbas’ı herkes farklı planlar dahilinde ziyaret edebilir ancak bu amaca ve ihtiyaca göre olmalı. Bunlar boş ziyaretler olmamalı” ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dimitri Rogozin’in, Japonya ile tartışmalı Kuril Adaları’na Rusça isim verme önerisini de değerlendiren Peskov, “Tabii ki yerelde bu gibi bir girişim memnuniyetle karşılanır” diyerek öneriyi destekledi.

Güney Osetya’da, Rusya’ya katılım için girişimde bulunulan halk referandumuyla ilgili kendi çabalarının bulunmadığından bahseden Peskov, “Anladığımıza göre referandum Güney Osetya’nın Rusya ile birleşmesine yönelik hukuki amaçla gerçekleşiyor. Rus tarafı bu konuda bir adım atmadı veya planlamadı” diye konuştu.,

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