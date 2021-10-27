Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (İHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbas) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi.