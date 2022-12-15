Kremlin: Papa, Rusya’dan özür diledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa Francis'in Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerinde Çeçenler ve Buryatları "en zalimler" olarak tanımlamasıyla ilgili olarak Vatikan'ın özür dilediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vatikan’ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in Çeçenler ve Buryatlar ile ilgili açıklamalarından dolayı özür dilediğini bildirdi.

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Papa Francis’in Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Çeçenler ve Buryatları “en zalimler” olarak tanımladığını anımsatan Zaharova, Vatikan’ın bu nedenle Rusya’dan özür dilediğini belirtti.

Zaharova, “Bugün, diplomatik kaynaklardan Vatikan’ın açıklamasını aldık. Bu açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: ‘Vatikan Devlet Sekreterliği, Rusya tarafından özür diliyor. Vatikan, dünyadaki diğer ülke ve haklara olduğu gibi Rusya’nın da tüm halklarına, onların haysiyetine, inancına ve kültürüne saygı duyuyor” dedi.

Vatikan’ın bu yaklaşımına saygı duyduklarını dile getiren Zaharova, “Bu olayın çözüldüğünü düşünüyoruz ve Vatikan ile yapıcı etkileşimi sürdürmeyi umuyoruz” ifadesini kullandı.