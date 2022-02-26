Kremlin: Pekin yönetimi, Rus hükümetinin eylemlerine saygı duyduğunu açıkladı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki 'devam eden kriz durumunda 'Rus hükümetinin eylemlerine 'saygı duyduğunu' söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki 'devam eden kriz durumunda 'Rus hükümetinin eylemlerine 'saygı duyduğunu' söyledi.

Açıklamada, iki liderin duruma ilişkin değerlendirmelerini uluslararası arenada paylaştığı ve eylemlerini 'yakından koordine etmek' ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemek konusunda anlaştıkları belirtildi.

İkili ayrıca, 'belirli ulusların kendi bencil çıkarları için kullandığı meşru olmayan yaptırımları' da 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.