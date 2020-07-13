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Kremlin: Putin Ayasofya tepkisini iletti, Erdoğan garanti verdi

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Erdoğan ile telefonda görüşen Putin, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Putin’e Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.
Kremlin: Putin Ayasofya tepkisini iletti, Erdoğan garanti verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi hakkında Kremlin’den açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Putin, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Erdoğan da Putin’e, isteyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’de açıklama yapıldı.

Sputnik’in aktardığına göre açıklamada, telefon görüşmesinde ele alınan konulardan birisinin Türkiye’de Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilip ibadete açılması olduğu bildirildi.

Rusya lideri söz konusu kararın ülkesinde yarattığı ‘büyük toplumsal tepkiyi’ Erdoğan’a iletti. Kremlin’e göre Erdoğan da bunun karşısında “Gereken açıklamayı yapıp yabancı ülke vatandaşları dahil dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan objelerin korunacağının garantisini verdi.”

Türk tarafının isteği üstüne gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya’da gerçekleştirilmesi planlanan anayasa reformu için ülke genelinde yapılan oylamanın başarılı bir biçimde sonuçlanması nedeniyle Putin’i tebrik etti.

SURİYE

Bunun yanında telefon görüşmesinde, Suriye’deki çatışmaların sona ermesi adına Astana üçlüsü mekanizması dahil, ortak çabaların genişletilmesinin önemi üstüne konuşuldu. Putin ile Erdoğan, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıkları üstünden Suriye’nin kuzeydoğusunda ve İdlib’de yapılan işbirliğine ‘yüksek not verdiler’.

LİBYA

Rusya ve Türkiye liderlerinin gündeminde Libya da yer aldı. Libya’da askeri güç kullanımının bir an önce sonlanması ve müzakere sürecine geri dönülmesinin gerekliliği üstünde duruldu. Ayrıca liderler, bu konudaki ortak siyasi-diplomatik çabaları aktif hale getirmek konusunda anlaştı.

KORONAVİRÜS

Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı, koronavirüs pandemisiyle ilgili durum iyileştikçe karşılıklı turist geliş-gidişlerine yeniden başlanması ihtimali de dahil ikili ilişkileri de ele aldı.

Rusya lideri Putin ayrıca, yeni koronavirüsün yayılımıyla mücadele kapsamında Türkiye’nin bir dizi Rusya bölgesine yardım teklifinde bulunmuş olması nedeniyle minnettar olduğunu belirtti.

Rusya ve Türkiye liderleri telefon görüşmelerinde, en üst düzeyde de olmak üzere ülkeleri arasındaki düzenli diyaloğun devam ettirilmesi konusunda anlaştı.

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