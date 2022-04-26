Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesinin detaylarını paylaştı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde iki ay geride kalırken bugün Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan’ın telefonda Ukrayna konusunu görüştüğünü söyledi.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Putin, Erdoğan’a Mariupol’de askeri operasyonun sürmediğini belirtti. Kiev’deki durum hakkında da konuşan Putin’in, Erdoğan’a ‘Azovstal Çelik Fabrikası’ndaki Ukrayna birliklerinin acil olarak silah bırakması gerektiğini’ de söylediği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna’nın, liman kenti Mariupol’da barış görüşmeleri düzenleme önerisini reddettiklerini açıkladı. Lavrov, öneriyi reddetiklerini ve herhangi bir müzakereye kimin arabuluculuk yapacağı konusunda konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakereler yoluyla diplomatik bir çözüme kararlı olduğunu da ifade etti.