  • BIST 5.520,55
  • Altın 1488.833
  • Dolar 23.6545
  • Euro 25.913
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı

»
Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye olası ziyaretiyle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.
Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Putin’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret konusunda anlaştığını duyurdu.

Kremlin dış politika danışmanı Yury Ushakov’a dayandırılan haber Rus Interfax haber ajansında yer aldı. Uşakov “Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bir davet var. Putin ve Erdoğan ziyaretin yakın zamanda olması üzerinde anlaştı ancak belirli bir gün konuşulmadı” dedi.

Ziyaret, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna’nın işgalinde bu yana Putin’in bir NATO ülkesine yapacağı ilk gezi olacak. Putin, Ukrayna işgalinin ardında ülke dışına pek çıkmamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu, hâkim karşısına çıkıyor: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor15 Haziran 2023 Perşembe 13:34
  • Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Her şey güzel olacak14 Haziran 2023 Çarşamba 19:06
  • Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Açıklayamazsanız yazıklar olsun size14 Haziran 2023 Çarşamba 13:39
  • 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi14 Haziran 2023 Çarşamba 12:59
  • Türkiye'de milyonların gözü asgari ücrette14 Haziran 2023 Çarşamba 11:54
  • Almanya’dan Türkiye ile ilgili tartışma yaratacak vize adımı14 Haziran 2023 Çarşamba 10:42
  • İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem14 Haziran 2023 Çarşamba 09:27
  • Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı13 Haziran 2023 Salı 15:27
  • KKTC'den Bakü'ye Uçuş Tanınma Mesajı mı?13 Haziran 2023 Salı 14:58
  • Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: İhaleye fesat karıştırma ile suçlanıyor!13 Haziran 2023 Salı 08:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti