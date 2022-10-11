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Kremlin: Putin ve Erdoğan Astana’da görüşecek

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Kremlin sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Perşembe günü Astana'da Ukrayna ve ikili ilişkileri görüşeceklerini belirtti.
Kremlin: Putin ve Erdoğan Astana’da görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü yapacakları görüşmede Ukrayna ve ikili ilişkilerin ele alınacağını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, görüşmenin Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşeceğini belirtti. Peskov daha önce de iki liderin, Erdoğan’ın Batı ile Kremlin arasında müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini değerlendirmesinin “olası” olduğunu söylemişti.

ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemi verme kararının savaşı uzatacağını kaydeden Peskov, bu adımların Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerini değiştirmediğini ifade etti.

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