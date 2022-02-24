Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin bugün büyük şirket ve işletmelerin yöneticileriyle bir araya gelecek

Peskov, Rusya’nın Donbass’taki operasyonunun ne kadar süreciğine Rusya Devlet Başkanı Putin’in karar vereceğini belirtti.

Sözcü, söz konusu kararda, ‘nasıl bir ilerleme kaydedildiğinin ve operasyonun amacının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirleyici olacağını’ söyledi.

Peskov, savaş çıktığının söylenip söyleyemeyeceği sorusuna, ‘Donbass’ta gerçekleşenin bir özel operasyon olduğunu, yaşananların savaş olarak tanımlayamayacağını’ şeklinde yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü, bir başka soru karşısında da, ‘Ukrayna’nın işgalinin söz konusu olmadığını’ söyledi ve bu kelimenin kullanılmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu vurguladı.