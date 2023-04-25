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Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söyledi.
Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e verdiği demeçte tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya’nın tutumuna ilişkin soruya “Şartlar yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Karadeniz tahıl girişiminin ve Rusya’dan gıda ve gübre ihracatını teşvik etme muhtırasının uygulanması çağrısında bulundu.

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