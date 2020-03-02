Kremlin: ‘Türk Uçaklarının Güvenliğini Garanti Edemeyiz’

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısında 34 askerini kaybeden Türkiye, bölgedeki operasyonunu yoğunlaştırdı. ABD’nin BM Büyükelçisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib’deki durumu görüşmek üzere bugün Ankara’ya gitti.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, sekiz helikopter, üç hava savunma sistemi ve çok sayıda tankın yok edildiğini bildirdi. Rusya’dan yapılan açıklamadaysa “Suriye hava sahasında uçan Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz” açıklaması geldi.

Şam, Pazartesi günü İdlib üzerinde Suriye hava sahasını kapattıklarını açıkladı.

Açıklamada “Türkiye, Rus Savunma Bakanlığı tarafından gece yapılan ve İdlib bölgesi üzerinde uçan Türk uçaklarının risk altında olabileceği uyarısını dikkate almalı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Moskova’da İdlib konusunda görüşmesi bekleniyor.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir Türk yetkili “Görüşmelerden bir sonuç çıkması bekleniyor ancak bu dönemde rejimin düzenlediği saldırılar karşılıksız bırakılmayacak” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov da görüşmeyi doğruladı. Peskov, Rusya’nın Suriye konusundaki tutumunu değiştirmediğini ve her zamanki gibi Suriye rejiminin isyancılarla mücadelesine destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada “Rusya, Soçi anlaşmalarına bağlı kalmaya, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmaya ve Suriyeliler’i teröristlere karşı savaşlarında desteklemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Serakib kasabası bir kez daha el değiştirdi” iddiası

Suriye rejim güçleri İdlib’de muhaliflerin elindeki stratejik kasabalardan birini almak için savaşıyor. Suriye devlet televizyonu kuzey-güney doğrultulu stratejik otoyolda yer alan Serakib kasabasından canlı görüntüler yayınladı ve kasabanın rejim güçlerinin kontroluna girdiğini bildirdi.

Reuters haber ajansına göre muhalifler bu haberleri yalanladı ve yoğun bombardımana rağmen kasabanın hala kendilerinde olduğunu belirtti.

Serakib kasabası bir aydan kısa süre içinde iki kez el değiştirdi. Burası rejimin kontrolundaki kuzeydeki Halep kentine ve batıda muhaliflerin kontrolundaki İdlib’e geçiş kapısı konumunda.

Reuters’a göre muhalifler Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının Suriye ordusuna ait mevzileri hedef aldığını ve iki roketatarı vurduğunu bildirdi. Türkiye İdlib’de son olarak 34 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki müdahalesini yoğunlaştırdı.

Türkiye Pazar günü İdlib’de Suriye ordusuna ait iki uçağı düşürdü ve Halep’te en az bir askeri havaalanını vurarak savaşı Esat’a bağlı güçler tarafından kontrol edilen topraklardan içeri taşıdı.

Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla sağladığı hava desteği ve bombardımanı sayesinde muhalifler geçen hafta kaybettikleri birçok köy ve kasabanın kontrolunu yeniden sağladı.

Erdoğan, Şubat ayında Suriye hükümeti güçlerinin 2017’de Türkiye, Rusya ve İran arasında belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden ay sonuna kadar çekilmelerini talep etmişti. Erdoğan aksi halde hükümet güçlerinin zorla bölgeden çıkartılacağını söylemişti.